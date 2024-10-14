Легендарний салат "Білочка": ситна і ароматна закуска з трьох інгредієнтів (відео)

Всі обожнюють цей салат

Класичні салати на святковий стіл — ціла сторінка кулінарії. Ми розповідали, як приготувати "Київський" салат. Тепер ділимось рецептом легендарного салату "Білочка".

Всі знають, який на смак цей салат — пікантний та ароматний, сирний, дуже ситний. Костянтин Грубич у своєму відео розповів, як приготувати цікаву версію цього салату — у вигляді "їжачків", хоча й класична версія заслуговує на увагу.

Інгредієнти:

Плавлені сирки — 3 шт

Яйця — 2 шт

Часник — 3-4 зубці

Майонез — до смаку

Твердий сир (для посипки кульок на "їжачки") — 50 г

Спосіб приготування:

Твердий сир натираємо і відкладаємо на деякий час. Натираємо так само плавлені сирки. Щоб краще натирались, можна на 15 хвилин покласти в морозилку. Яйця відварюємо накруто. Охолоджуємо їх та чистимо від шкаралупи. На дрібну тертку натираємо часник. Його беремо до смаку, у рецепті — 3-4 зубці. Так само натираємо яйця. Заправляємо майонезом. Всі компоненти, крім твердого сиру, з’єднуємо в мисочці. Це вже готовий салат, однак можна його цікаво подати. Автор ролика радить скачати з них кульки та обваляти у твердому сирі.

Салат можна подавати як самостійну закуску (як на фото), а можна мастити його на хліб чи подавати в корзинках. Також ми розповідали, як приготувати апетитний одеський форшмак.