Легендарний салат "Білочка": ситна і ароматна закуска з трьох інгредієнтів (відео)
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Класичні салати на святковий стіл — ціла сторінка кулінарії. Ми розповідали, як приготувати "Київський" салат. Тепер ділимось рецептом легендарного салату "Білочка".
Всі знають, який на смак цей салат — пікантний та ароматний, сирний, дуже ситний. Костянтин Грубич у своєму відео розповів, як приготувати цікаву версію цього салату — у вигляді "їжачків", хоча й класична версія заслуговує на увагу.
Інгредієнти:
- Плавлені сирки — 3 шт
- Яйця — 2 шт
- Часник — 3-4 зубці
- Майонез — до смаку
- Твердий сир (для посипки кульок на "їжачки") — 50 г
Спосіб приготування:
- Твердий сир натираємо і відкладаємо на деякий час. Натираємо так само плавлені сирки. Щоб краще натирались, можна на 15 хвилин покласти в морозилку.
- Яйця відварюємо накруто. Охолоджуємо їх та чистимо від шкаралупи.
- На дрібну тертку натираємо часник. Його беремо до смаку, у рецепті — 3-4 зубці.
- Так само натираємо яйця. Заправляємо майонезом.
- Всі компоненти, крім твердого сиру, з’єднуємо в мисочці. Це вже готовий салат, однак можна його цікаво подати. Автор ролика радить скачати з них кульки та обваляти у твердому сирі.
Салат можна подавати як самостійну закуску (як на фото), а можна мастити його на хліб чи подавати в корзинках. Також ми розповідали, як приготувати апетитний одеський форшмак.