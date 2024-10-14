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Легендарний салат "Білочка": ситна і ароматна закуска з трьох інгредієнтів (відео)

Автор
Марія Дума
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Апетитна сирна закуска
Апетитна сирна закуска. Фото 24 канал

Всі обожнюють цей салат

Класичні салати на святковий стіл — ціла сторінка кулінарії. Ми розповідали, як приготувати "Київський" салат. Тепер ділимось рецептом легендарного салату "Білочка".

Всі знають, який на смак цей салат — пікантний та ароматний, сирний, дуже ситний. Костянтин Грубич у своєму відео розповів, як приготувати цікаву версію цього салату — у вигляді "їжачків", хоча й класична версія заслуговує на увагу.

Інгредієнти:

  • Плавлені сирки — 3 шт
  • Яйця — 2 шт
  • Часник — 3-4 зубці
  • Майонез — до смаку
  • Твердий сир (для посипки кульок на "їжачки") — 50 г

Спосіб приготування:

  1. Твердий сир натираємо і відкладаємо на деякий час. Натираємо так само плавлені сирки. Щоб краще натирались, можна на 15 хвилин покласти в морозилку.
  2. Яйця відварюємо накруто. Охолоджуємо їх та чистимо від шкаралупи.
  3. На дрібну тертку натираємо часник. Його беремо до смаку, у рецепті — 3-4 зубці.
  4. Так само натираємо яйця. Заправляємо майонезом.
  5. Всі компоненти, крім твердого сиру, з’єднуємо в мисочці. Це вже готовий салат, однак можна його цікаво подати. Автор ролика радить скачати з них кульки та обваляти у твердому сирі.

Салат можна подавати як самостійну закуску (як на фото), а можна мастити його на хліб чи подавати в корзинках. Також ми розповідали, як приготувати апетитний одеський форшмак.

Теги:
#Рецепт #Сир #Салат #Часник #Закуска