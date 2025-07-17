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Любимый многими салат "Белочка": ароматная закуска всего из трех ингредиентов (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Аппетитная сырная закуска
Аппетитная сырная закуска. Фото 24 канал

Классическая закуска на новый лад

Праздничный стол сложно представить без классических салатов. Мы уже делились рецептом "Киевского" салата, а теперь расскажем, как приготовить "Белочку" — пикантную, ароматную и очень сытную закуску.

Константин Грубич в своем видео показал, как приготовить этот салат в оригинальной форме "ежик", но и классический рецепт "Белочки" — это всегда беспроигрышный вариант.

Ингредиенты:

  • Плавленые сырки — 3 шт.
  • Яйца — 2 шт
  • Чеснок — 3-4 зубца
  • Майонез — по вкусу
  • Твердый сыр (для посыпки шариков на "ежики") — 50 г

Способ приготовления:

  1. Твердый сыр натираем и откладываем на время. Натираем так же плавленые сырки. Чтобы лучше натираться, можно на 15 минут положить в морозилку.
  2. Яйца отвариваем вкрутую. Охлаждаем их и чистим от скорлупы.
  3. На мелкую терку натираем чеснок. Его берем по вкусу, в рецепте – 3-4 зубца.
  4. Так же натираем яйца. Заправляем майонезом.
  5. Все компоненты, кроме твердого творога, соединяем в мисочке. Это уже готовый салат, но можно его интересно подать. Автор ролика советует скачать с них шарики и обвалять в сыре.

Салат можно подавать как самостоятельную закуску (как на фото), а можно смазывать его на хлеб или подавать в корзинах. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный одесский форшмак.

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#Сыр #Салат #Чеснок #Закуска