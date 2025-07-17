Любимый многими салат "Белочка": ароматная закуска всего из трех ингредиентов (видео)
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Классическая закуска на новый лад
Праздничный стол сложно представить без классических салатов. Мы уже делились рецептом "Киевского" салата, а теперь расскажем, как приготовить "Белочку" — пикантную, ароматную и очень сытную закуску.
Константин Грубич в своем видео показал, как приготовить этот салат в оригинальной форме "ежик", но и классический рецепт "Белочки" — это всегда беспроигрышный вариант.
Ингредиенты:
- Плавленые сырки — 3 шт.
- Яйца — 2 шт
- Чеснок — 3-4 зубца
- Майонез — по вкусу
- Твердый сыр (для посыпки шариков на "ежики") — 50 г
Способ приготовления:
- Твердый сыр натираем и откладываем на время. Натираем так же плавленые сырки. Чтобы лучше натираться, можно на 15 минут положить в морозилку.
- Яйца отвариваем вкрутую. Охлаждаем их и чистим от скорлупы.
- На мелкую терку натираем чеснок. Его берем по вкусу, в рецепте – 3-4 зубца.
- Так же натираем яйца. Заправляем майонезом.
- Все компоненты, кроме твердого творога, соединяем в мисочке. Это уже готовый салат, но можно его интересно подать. Автор ролика советует скачать с них шарики и обвалять в сыре.
Салат можно подавать как самостоятельную закуску (как на фото), а можно смазывать его на хлеб или подавать в корзинах. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный одесский форшмак.