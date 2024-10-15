Якщо не любите вівсянку, приготуйте її так: їстимуть навіть діти (відео)

Таку вівсянку захочете їсти регулярно

Вівсянка є досить популярною стравою, яку, переважно готують на сніданок. Дехто цю крупу обожнює та готує її з ягодами, фруктами, шоколадом або ж робить смачну гранолу з цілозернової вівсянки. Інші ж, навпаки, не люблять її та вважають сірою, прісною кашею.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом вівсянки, яка сподобається тим, хто уникає цього продукту. Приготовлена таким способом страва виходить не лише ситною, але й дуже смачною, переконують на Instagram-сторінці "katarina movchan".

Як приготувати вівсянку з сиром та грибами

Інгредієнти:

молоко – 200 мл;

вівсянка швидкого приготування – 50 г;

кабачок – 80 г;

печериці – 100 г;

помідори чері – 80 г;

сир – 40 г;

сіль та перець – за смаком;

маленький шматок вершкового масла;

Спосіб приготування:

1.Кабачок, гриби та помідори нарізати дрібними кубиками.

2.Вершкове масло нагріти на сковорідці та обсмажити овочі протягом 5-7 хвилин до готовності.

3.Молоко довести до кипіння.

4.Всипати вівсянку та запарити кашу (або зварити згідно з інструкцією на упакуванні).

5.До готової каші додати обсмажені овочі та половину сиру, перемішати.

6.Насипати страву в тарілку та зверху викласти другу половину сиру.