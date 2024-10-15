Если не любите овсянку, приготовьте ее так: будут есть даже дети (видео)

Такую овсянку захотите есть регулярно

Овсянка является довольно популярным блюдом, которое, в основном, готовят на завтрак. Кто-то эту крупу обожает и готовит ее с ягодами, фруктами, шоколадом или делает вкусную гранолу из цельозерновой овсянки. Другие же, напротив, не любят ее и считают серой, пресной кашей.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом овсянки, которая понравится избегающим этого продукта. Приготовленное таким способом блюдо получается не только сытным, но и очень вкусным, убеждают на Instagram-странице "katarina movchan".

Как приготовить овсянку с сыром и грибами

Ингредиенты:

молоко – 200 мл;

овсянка быстрого приготовления – 50 г;

кабачок – 80 г;

шампиньоны – 100 г;

помидоры черри – 80 г;

сыр – 40 г;

соль и перец – по вкусу;

маленький кусок сливочного масла;

Способ приготовления:

1.Кабачок, грибы и помидоры нарезать мелкими кубиками.

2. Сливочное масло нагреть на сковороде и обжарить овощи в течение 5-7 минут до готовности.

3.Молоко довести до кипения.

4.Всыпать овсянку и запарить кашу (или сварить согласно инструкции на упаковке).

5.К готовой каше добавить обжаренные овощи и половину сыра, перемешать.

6.Насыпать блюдо в тарелку и сверху выложить вторую половину сыра.