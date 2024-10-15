Если не любите овсянку, приготовьте ее так: будут есть даже дети (видео)
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Такую овсянку захотите есть регулярно
Овсянка является довольно популярным блюдом, которое, в основном, готовят на завтрак. Кто-то эту крупу обожает и готовит ее с ягодами, фруктами, шоколадом или делает вкусную гранолу из цельозерновой овсянки. Другие же, напротив, не любят ее и считают серой, пресной кашей.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом овсянки, которая понравится избегающим этого продукта. Приготовленное таким способом блюдо получается не только сытным, но и очень вкусным, убеждают на Instagram-странице "katarina movchan".
Как приготовить овсянку с сыром и грибами
Ингредиенты:
- молоко – 200 мл;
- овсянка быстрого приготовления – 50 г;
- кабачок – 80 г;
- шампиньоны – 100 г;
- помидоры черри – 80 г;
- сыр – 40 г;
- соль и перец – по вкусу;
- маленький кусок сливочного масла;
Способ приготовления:
1.Кабачок, грибы и помидоры нарезать мелкими кубиками.
2. Сливочное масло нагреть на сковороде и обжарить овощи в течение 5-7 минут до готовности.
3.Молоко довести до кипения.
4.Всыпать овсянку и запарить кашу (или сварить согласно инструкции на упаковке).
5.К готовой каше добавить обжаренные овощи и половину сыра, перемешать.
6.Насыпать блюдо в тарелку и сверху выложить вторую половину сыра.