Один інгредієнт зробить борщ фантастично смачним та ароматним: що додати в каструлю (відео)
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Секрет — у додаванні у борщ чорносливу
Справжній український борщ — це нереально смачно. Ми ділились старовинним рецептом галицького борщу. Тепер розповідаємо, як приготувати ароматний борщ з чорносливом.
Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Готуємо з Лесею Піжик". Чорнослив — це секретний інгредієнт, який додає страві особливого аромату та відтінку смаку. З наведеної кількості інгредієнтів виходить п’ять літрів борщу.
Інгредієнти:
- вода — 4 л
- курячі стегна (інше м’ясо) — 600 г
- картопля — 400 г
- капуста — 400 г
- чорнослив — 200 г
- цибуля — 200 г
- квасоля — 150 г
- часник — 30 г
- сіль, зелень, спеції — до смаку
- лавровий лист — 3 — 4 шт
Засмажка:
- червоний буряк — 300 г
- морква — 250 г
- цибуля — 150 г
- сметана — 150 г
- томатна паста — 150 г
- рослинна олія — 30 г
- часник — 20 г
Спосіб приготування:
- М’ясо перекладаємо у каструлю. Заливаємо холодною водичкою так, щоб вона покрила м'ясо і ставимо на великий вогонь. Потрібно довести це все до кипіння.
- Замочену квасолю окремо відварюємо у каструлі і 20-25 хвилин до готовності. Окремо нарізаємо капусту та картоплю.
- Коли м’ясо закипить, зливаємо перший бульйон. Промиваємо м'ясо та каструлю і відправляємо м'ясо і заливаємо холодною водою. Додаємо лавровий листочок, часничок, цибулину.
- Моркву, буряк, цибулю та часник чистимо та нарізаємо. Почергово обсмажуємо їх на олії.
- Тушкуємо овочі 10-15 хвилин, періодично помішуючи. До засмажки додаємо сметану і томатну пасту, а також спеції, сіль.
- Відціджуємо бульйон. М’ясо знімаємо з кісток, повертаємо у каструлю. Відправляємо нарізану картоплю і капусту, сюди ж додаємо чорнослив і заливаємо гарячим бульйоном.
- Готуємо все до готовності десь приблизно 15 хвилин. Тоді додаємо вже готову квасолю і засмажку. Доводимо все до кипіння, додаємо зелень та перемішуємо.
Вимикаємо вогонь, накриваємо кришкою та даємо настоятися борщу — так він буде особливо ароматним. Також ми розповідали, як приготувати апетитну намазку на хлібчик з сала.