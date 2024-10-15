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Один інгредієнт зробить борщ фантастично смачним та ароматним: що додати в каструлю (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Як приготувати борщ особливо ароматним Новина оновлена 15 жовтня 2024, 15:33
Як приготувати борщ особливо ароматним. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Секрет — у додаванні у борщ чорносливу

Справжній український борщ — це нереально смачно. Ми ділились старовинним рецептом галицького борщу. Тепер розповідаємо, як приготувати ароматний борщ з чорносливом.

Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Готуємо з Лесею Піжик". Чорнослив — це секретний інгредієнт, який додає страві особливого аромату та відтінку смаку. З наведеної кількості інгредієнтів виходить п’ять літрів борщу.

Інгредієнти:

  • вода — 4 л
  • курячі стегна (інше м’ясо) — 600 г
  • картопля — 400 г
  • капуста — 400 г
  • чорнослив — 200 г
  • цибуля — 200 г
  • квасоля — 150 г
  • часник — 30 г
  • сіль, зелень, спеції — до смаку
  • лавровий лист — 3 — 4 шт

Засмажка:

  • червоний буряк — 300 г
  • морква — 250 г
  • цибуля — 150 г
  • сметана — 150 г
  • томатна паста — 150 г
  • рослинна олія — 30 г
  • часник — 20 г

Спосіб приготування:

  1. М’ясо перекладаємо у каструлю. Заливаємо холодною водичкою так, щоб вона покрила м'ясо і ставимо на великий вогонь. Потрібно довести це все до кипіння.
  2. Замочену квасолю окремо відварюємо у каструлі і 20-25 хвилин до готовності. Окремо нарізаємо капусту та картоплю.
  3. Коли м’ясо закипить, зливаємо перший бульйон. Промиваємо м'ясо та каструлю і відправляємо м'ясо і заливаємо холодною водою. Додаємо лавровий листочок, часничок, цибулину.
  4. Моркву, буряк, цибулю та часник чистимо та нарізаємо. Почергово обсмажуємо їх на олії.
  5. Тушкуємо овочі 10-15 хвилин, періодично помішуючи. До засмажки додаємо сметану і томатну пасту, а також спеції, сіль.
  6. Відціджуємо бульйон. М’ясо знімаємо з кісток, повертаємо у каструлю. Відправляємо нарізану картоплю і капусту, сюди ж додаємо чорнослив і заливаємо гарячим бульйоном.
  7. Готуємо все до готовності десь приблизно 15 хвилин. Тоді додаємо вже готову квасолю і засмажку. Доводимо все до кипіння, додаємо зелень та перемішуємо.

Вимикаємо вогонь, накриваємо кришкою та даємо настоятися борщу — так він буде особливо ароматним. Також ми розповідали, як приготувати апетитну намазку на хлібчик з сала.

Теги:
#Рецепт #Борщ #Чорнослив #Приготування