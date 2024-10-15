Один інгредієнт зробить борщ фантастично смачним та ароматним: що додати в каструлю (відео)

Секрет — у додаванні у борщ чорносливу

Справжній український борщ — це нереально смачно. Ми ділились старовинним рецептом галицького борщу. Тепер розповідаємо, як приготувати ароматний борщ з чорносливом.

Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Готуємо з Лесею Піжик". Чорнослив — це секретний інгредієнт, який додає страві особливого аромату та відтінку смаку. З наведеної кількості інгредієнтів виходить п’ять літрів борщу.

Інгредієнти:

вода — 4 л

курячі стегна (інше м’ясо) — 600 г

картопля — 400 г

капуста — 400 г

чорнослив — 200 г

цибуля — 200 г

квасоля — 150 г

часник — 30 г

сіль, зелень, спеції — до смаку

лавровий лист — 3 — 4 шт

Засмажка:

червоний буряк — 300 г

морква — 250 г

цибуля — 150 г

сметана — 150 г

томатна паста — 150 г

рослинна олія — 30 г

часник — 20 г

Спосіб приготування:

М’ясо перекладаємо у каструлю. Заливаємо холодною водичкою так, щоб вона покрила м'ясо і ставимо на великий вогонь. Потрібно довести це все до кипіння. Замочену квасолю окремо відварюємо у каструлі і 20-25 хвилин до готовності. Окремо нарізаємо капусту та картоплю. Коли м’ясо закипить, зливаємо перший бульйон. Промиваємо м'ясо та каструлю і відправляємо м'ясо і заливаємо холодною водою. Додаємо лавровий листочок, часничок, цибулину. Моркву, буряк, цибулю та часник чистимо та нарізаємо. Почергово обсмажуємо їх на олії. Тушкуємо овочі 10-15 хвилин, періодично помішуючи. До засмажки додаємо сметану і томатну пасту, а також спеції, сіль. Відціджуємо бульйон. М’ясо знімаємо з кісток, повертаємо у каструлю. Відправляємо нарізану картоплю і капусту, сюди ж додаємо чорнослив і заливаємо гарячим бульйоном. Готуємо все до готовності десь приблизно 15 хвилин. Тоді додаємо вже готову квасолю і засмажку. Доводимо все до кипіння, додаємо зелень та перемішуємо.

Вимикаємо вогонь, накриваємо кришкою та даємо настоятися борщу — так він буде особливо ароматним. Також ми розповідали, як приготувати апетитну намазку на хлібчик з сала.