Один ингредиент сделает борщ фантастически вкусным и ароматным: что добавить в кастрюлю (видео)
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Секрет — в добавлении в борщ чернослива
Настоящий украинский борщ – это нереально вкусно. Мы делились старинным рецептом галицкого борща. Теперь рассказываем, как приготовить ароматный борщ с черносливом.
Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Готовим с Лесей Пижик". Чернослив – это секретный ингредиент, который придает блюду особый аромат и оттенок вкуса. Из приведенного количества ингредиентов выходит пять литров борща.
Ингредиенты:
- вода — 4 л
- куриные бедра (или другое мясо) — 600 г
- картофель — 400 г
- капуста — 400 г
- чернослив — 200 г
- лук — 200 г
- фасоль — 150 г
- чеснок — 30 г
- соль, зелень, специи — по вкусу
- лавровый лист — 3 — 4 шт
Зажарка:
- красная свекла — 300 г
- морковь — 250 г
- лук — 150 г
- сметана — 150 г
- томатная паста — 150 г
- растительное масло — 30 г
- чеснок — 20 г
Способ приготовления:
- Мясо перекладываем в кастрюлю. Заливаем холодной водой так, чтобы она покрыла мясо и ставим на большой огонь. Нужно довести все это до кипения.
- Замоченную фасоль отдельно отвариваем в кастрюле и 20-25 минут до готовности. Отдельно нарезаем капусту и картофель.
- Когда мясо закипит, сливаем первый бульон. Промываем мясо и кастрюлю, отправляем мясо и заливаем холодной водой. Добавляем лавровый листик, чеснок, луковицу.
- Морковь, свеклу, лук и чеснок чистим и нарезаем. Поочередно обжариваем их на масле.
- Тушим овощи 10-15 минут, периодически помешивая. К зажарке добавляем сметану и томатную пасту, а также специи, соль.
- Отцеживаем бульон. Мясо снимаем с костей, возвращаем в кастрюлю. Отправляем нарезанный картофель и капусту, сюда же добавляем чернослив и заливаем горячим бульоном.
- Готовим все к готовности примерно 15 минут. Тогда добавляем уже готовую фасоль и поджарку. Доводим все до кипения, добавляем зелень и перемешиваем.
Выключаем огонь, накрываем крышкой и даем настояться борщу – так он будет особенно ароматным. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитную намазку на хлеб из сала.