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Один ингредиент сделает борщ фантастически вкусным и ароматным: что добавить в кастрюлю (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Как приготовить борщ особенно ароматным Новость обновлена 15 октября 2024, 15:33
Как приготовить борщ особенно ароматным. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Секрет — в добавлении в борщ чернослива

Настоящий украинский борщ – это нереально вкусно. Мы делились старинным рецептом галицкого борща. Теперь рассказываем, как приготовить ароматный борщ с черносливом.

Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Готовим с Лесей Пижик". Чернослив – это секретный ингредиент, который придает блюду особый аромат и оттенок вкуса. Из приведенного количества ингредиентов выходит пять литров борща.

Ингредиенты:

  • вода — 4 л
  • куриные бедра (или другое мясо) — 600 г
  • картофель — 400 г
  • капуста — 400 г
  • чернослив — 200 г
  • лук — 200 г
  • фасоль — 150 г
  • чеснок — 30 г
  • соль, зелень, специи — по вкусу
  • лавровый лист — 3 — 4 шт

Зажарка:

  • красная свекла — 300 г
  • морковь — 250 г
  • лук — 150 г
  • сметана — 150 г
  • томатная паста — 150 г
  • растительное масло — 30 г
  • чеснок — 20 г

Способ приготовления:

  1. Мясо перекладываем в кастрюлю. Заливаем холодной водой так, чтобы она покрыла мясо и ставим на большой огонь. Нужно довести все это до кипения.
  2. Замоченную фасоль отдельно отвариваем в кастрюле и 20-25 минут до готовности. Отдельно нарезаем капусту и картофель.
  3. Когда мясо закипит, сливаем первый бульон. Промываем мясо и кастрюлю, отправляем мясо и заливаем холодной водой. Добавляем лавровый листик, чеснок, луковицу.
  4. Морковь, свеклу, лук и чеснок чистим и нарезаем. Поочередно обжариваем их на масле.
  5. Тушим овощи 10-15 минут, периодически помешивая. К зажарке добавляем сметану и томатную пасту, а также специи, соль.
  6. Отцеживаем бульон. Мясо снимаем с костей, возвращаем в кастрюлю. Отправляем нарезанный картофель и капусту, сюда же добавляем чернослив и заливаем горячим бульоном.
  7. Готовим все к готовности примерно 15 минут. Тогда добавляем уже готовую фасоль и поджарку. Доводим все до кипения, добавляем зелень и перемешиваем.

Выключаем огонь, накрываем крышкой и даем настояться борщу – так он будет особенно ароматным. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитную намазку на хлеб из сала.

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#Рецепт #Борщ #Чернослив #Приготовление