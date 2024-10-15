Один ингредиент сделает борщ фантастически вкусным и ароматным: что добавить в кастрюлю (видео)

Секрет — в добавлении в борщ чернослива

Настоящий украинский борщ – это нереально вкусно. Мы делились старинным рецептом галицкого борща. Теперь рассказываем, как приготовить ароматный борщ с черносливом.

Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Готовим с Лесей Пижик". Чернослив – это секретный ингредиент, который придает блюду особый аромат и оттенок вкуса. Из приведенного количества ингредиентов выходит пять литров борща.

Ингредиенты:

вода — 4 л

куриные бедра (или другое мясо) — 600 г

картофель — 400 г

капуста — 400 г

чернослив — 200 г

лук — 200 г

фасоль — 150 г

чеснок — 30 г

соль, зелень, специи — по вкусу

лавровый лист — 3 — 4 шт

Зажарка:

красная свекла — 300 г

морковь — 250 г

лук — 150 г

сметана — 150 г

томатная паста — 150 г

растительное масло — 30 г

чеснок — 20 г

Способ приготовления:

Мясо перекладываем в кастрюлю. Заливаем холодной водой так, чтобы она покрыла мясо и ставим на большой огонь. Нужно довести все это до кипения. Замоченную фасоль отдельно отвариваем в кастрюле и 20-25 минут до готовности. Отдельно нарезаем капусту и картофель. Когда мясо закипит, сливаем первый бульон. Промываем мясо и кастрюлю, отправляем мясо и заливаем холодной водой. Добавляем лавровый листик, чеснок, луковицу. Морковь, свеклу, лук и чеснок чистим и нарезаем. Поочередно обжариваем их на масле. Тушим овощи 10-15 минут, периодически помешивая. К зажарке добавляем сметану и томатную пасту, а также специи, соль. Отцеживаем бульон. Мясо снимаем с костей, возвращаем в кастрюлю. Отправляем нарезанный картофель и капусту, сюда же добавляем чернослив и заливаем горячим бульоном. Готовим все к готовности примерно 15 минут. Тогда добавляем уже готовую фасоль и поджарку. Доводим все до кипения, добавляем зелень и перемешиваем.

Выключаем огонь, накрываем крышкой и даем настояться борщу – так он будет особенно ароматным. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитную намазку на хлеб из сала.