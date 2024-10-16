Паста Амосова вийде не лише корисною, але й смачною: який інгредієнт додати (відео)

У вигляді цукерок діти точно їстимуть цю вітамінну бомбу

Паста Амосова — це натуральний вітамінний засіб, створений із сухофруктів, горіхів та меду, який був розроблений відомим кардіохірургом Миколою Амосовим для зміцнення серцево-судинної системи та загального зміцнення організму. Цей засіб зазвичай готують на основі таких інгредієнтів, як родзинки, курага, інжир, чорнослив, волоські горіхи та мед.

Проте сьогодні ми пропонуємо зробити цю пасту ще смачнішою та приготувати її у вигляді цукерок. Прикрасивши їх за своїм смаком, ці смаколики можна пропонувати дітям навіть перед сніданком, обідом чи вечерею. А рецепт опублікували на YouTube-каналі "Мар'яна Хабер-Дудар".

Як приготувати пасту Амосова у вигляді цукерок

Інгредієнти:

родзинки — 1 скл.;

курага — 1 скл.;

чорнослив — 1 скл.;

волоські горіхи — 1 скл.;

мед — 1 скл.;

лимон — 1 шт.;

мак;

кокосова стружка;

какао;

Спосіб приготування:

1.Лимон розрізати на четвертинки, прибрати кісточки, пропустити через м'ясорубку разом зі шкіркою.

2.Курагу, чорнослив та родзинки промити та просушити на паперових рушниках.

3.Пропустити сухофрукти через м'ясорубку.

4.Горіхи пропустити через м'ясорубку.

5.Змішати сухофрукти, горіхи, лимон та мед, гарненько перемішати.

6.Викласти пасту у суху стерилізовану банку, накрити капроновою кришкою та зберігати у холодильнику. Або ж приготувати цукерки.

7.Для приготування цукерок потрібно скотити з пасти кульки розміром з волоський горіх та обваляти їх у маці, кокосовій стружці або какао на вибір.