Паста Амосова получится не только полезной, но и вкусной: какой ингредиент добавить (видео)
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В виде конфет дети точно будут есть эту витаминную бомбу
Паста Амосова – это натуральное витаминное средство, созданное из сухофруктов, орехов и меда, разработанное известным кардиохирургом Николаем Амосовым для укрепления сердечно-сосудистой системы и общего укрепления организма. Это средство обычно готовят на основе таких ингредиентов, как изюм, курага, инжир, чернослив, грецкие орехи и мед.
Однако сегодня мы предлагаем сделать эту пасту еще вкуснее и приготовить ее в виде конфет. Украсив их по своему вкусу, эти вкусности можно предлагать детям даже перед завтраком, обедом или ужином. А рецепт опубликовали на YouTube-канале "Марианна Хабер-Дударь".
Как приготовить пасту Амосова в виде конфет
Ингредиенты:
- изюм — 1 ст.;
- курага — 1 ст.;
- чернослив — 1 ст.;
- грецкие орехи — 1 ст.;
- мед — 1 ст.;
- лимон – 1 шт.;
- мак;
- кокосовая стружка;
- какао;
Способ приготовления:
1. Лимон разрезать на четвертинки, убрать косточки, пропустить через мясорубку вместе с кожурой.
2.Курагу, чернослив и изюм промыть и просушить на бумажных полотенцах.
3.Пропустить сухофрукты через мясорубку.
4.Орехи пропустить через мясорубку.
5.Смешать сухофрукты, орехи, лимон и мед, хорошенько перемешать.
6.Выложить пасту в сухую стерилизованную банку, накрыть капроновой крышкой и хранить в холодильнике. Или приготовить конфеты.
7.Для приготовления конфет нужно скатать с пасты шарики размером с грецкий орех и обвалять их у матери, кокосовой стружке или какао.