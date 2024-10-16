Паста Амосова получится не только полезной, но и вкусной: какой ингредиент добавить (видео)

В виде конфет дети точно будут есть эту витаминную бомбу

Паста Амосова – это натуральное витаминное средство, созданное из сухофруктов, орехов и меда, разработанное известным кардиохирургом Николаем Амосовым для укрепления сердечно-сосудистой системы и общего укрепления организма. Это средство обычно готовят на основе таких ингредиентов, как изюм, курага, инжир, чернослив, грецкие орехи и мед.

Однако сегодня мы предлагаем сделать эту пасту еще вкуснее и приготовить ее в виде конфет. Украсив их по своему вкусу, эти вкусности можно предлагать детям даже перед завтраком, обедом или ужином. А рецепт опубликовали на YouTube-канале "Марианна Хабер-Дударь".

Как приготовить пасту Амосова в виде конфет

Ингредиенты:

изюм — 1 ст.;

курага — 1 ст.;

чернослив — 1 ст.;

грецкие орехи — 1 ст.;

мед — 1 ст.;

лимон – 1 шт.;

мак;

кокосовая стружка;

какао;

Способ приготовления:

1. Лимон разрезать на четвертинки, убрать косточки, пропустить через мясорубку вместе с кожурой.

2.Курагу, чернослив и изюм промыть и просушить на бумажных полотенцах.

3.Пропустить сухофрукты через мясорубку.

4.Орехи пропустить через мясорубку.

5.Смешать сухофрукты, орехи, лимон и мед, хорошенько перемешать.

6.Выложить пасту в сухую стерилизованную банку, накрыть капроновой крышкой и хранить в холодильнике. Или приготовить конфеты.

7.Для приготовления конфет нужно скатать с пасты шарики размером с грецкий орех и обвалять их у матери, кокосовой стружке или какао.