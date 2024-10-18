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Пухкі, ванільні, із золотистою скоринкою: як приготувати ті самі ідеальні сирники (відео)

Автор
Марія Швець
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Одна з найпопулярніших страв з сиру улюблена багатьма
Одна з найпопулярніших страв з сиру улюблена багатьма. Фото 1000.menu

Ніжні, пишні, повітряні, нашвидкуруч

Сирники часто господині готують на сніданок, оскільки це ситна та смачна страва, яка швидко готується. Дехто готує їх у сметанній заливці, а дехто так і не зміг знайти рецепт тих самих ідеальних пропорцій, коли сирники виходять пухкими та золотистими.

Сьогодні ми хочем розповісти, як приготувати надзвичайно смачні сирники з продуктів, які є у кожному холодильнику. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "Наші бесаги".

Як приготувати ідеальні сирники

Інгредієнти:

  • кисломолочний сир — 500 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 3 ст. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • ванільний цукор — 1 пак.
  • сіль — дрібка;
  • олія для смаження

Спосіб приготування:

1.Сир подрібнити товкачкою. Сир має бути середньої жирності та не вологий.

2.Яйце збити з цукром, сіллю та ванільним цукром.

3.Сир та яйця змішати.

4.Додати борошно, ретельно розмішати.

5.Сформувати сирники, обваляти їх у борошні та викласти на присипану борошном дошку.

6.Обсмажити сирники на добре розігрітій з олією сковороді до золотистості з обох боків.

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#Сир #Сирники #Готуємо вдома