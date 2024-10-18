Пухкі, ванільні, із золотистою скоринкою: як приготувати ті самі ідеальні сирники (відео)
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Ніжні, пишні, повітряні, нашвидкуруч
Сирники часто господині готують на сніданок, оскільки це ситна та смачна страва, яка швидко готується. Дехто готує їх у сметанній заливці, а дехто так і не зміг знайти рецепт тих самих ідеальних пропорцій, коли сирники виходять пухкими та золотистими.
Сьогодні ми хочем розповісти, як приготувати надзвичайно смачні сирники з продуктів, які є у кожному холодильнику. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "Наші бесаги".
Як приготувати ідеальні сирники
Інгредієнти:
- кисломолочний сир — 500 г;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 3 ст. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- ванільний цукор — 1 пак.
- сіль — дрібка;
- олія для смаження
Спосіб приготування:
1.Сир подрібнити товкачкою. Сир має бути середньої жирності та не вологий.
2.Яйце збити з цукром, сіллю та ванільним цукром.
3.Сир та яйця змішати.
4.Додати борошно, ретельно розмішати.
5.Сформувати сирники, обваляти їх у борошні та викласти на присипану борошном дошку.
6.Обсмажити сирники на добре розігрітій з олією сковороді до золотистості з обох боків.