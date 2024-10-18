Пышные, ванильные, с золотистой корочкой: как приготовить те самые идеальные сырники (видео)

Нежные, пышные, воздушные, на скорую руку

Сырники часто хозяйки готовят на завтрак, поскольку это сытное и вкусное блюдо, которое быстро можно приготовить. Некоторые готовят их в сметанной заливке, а другие так и не смогли найти рецепт тех самых идеальных пропорций, когда сырники получаются рыхлыми и золотистыми.

Сегодня мы хотим рассказать, как приготовить вкуснейшие сырники из продуктов, которые есть в каждом холодильнике. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Наши бесаги".

Как приготовить идеальные сырники

Ингредиенты:

творог – 500 г;

яйцо – 1 шт.;

мука — 3 ст. л.;

сахар – 1 ст. л.;

ванильный сахар — 1 пак.

соль — щепотка;

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Сыр измельчить толкушкой. Сыр должен быть средней жирности и не влажным.

2.Яйцо взбить с сахаром, солью и ванильным сахаром.

3. Сыр и яйца смешать.

4.Добавить муку, тщательно размешать.

5. Сформировать сырники, обвалять их в муке и выложить на присыпанную мукой доску.

6.Обжарить сырники на хорошо разогретой с маслом сковороде до золотистости с обеих сторон.