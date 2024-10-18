Пышные, ванильные, с золотистой корочкой: как приготовить те самые идеальные сырники (видео)
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Нежные, пышные, воздушные, на скорую руку
Сырники часто хозяйки готовят на завтрак, поскольку это сытное и вкусное блюдо, которое быстро можно приготовить. Некоторые готовят их в сметанной заливке, а другие так и не смогли найти рецепт тех самых идеальных пропорций, когда сырники получаются рыхлыми и золотистыми.
Сегодня мы хотим рассказать, как приготовить вкуснейшие сырники из продуктов, которые есть в каждом холодильнике. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Наши бесаги".
Как приготовить идеальные сырники
Ингредиенты:
- творог – 500 г;
- яйцо – 1 шт.;
- мука — 3 ст. л.;
- сахар – 1 ст. л.;
- ванильный сахар — 1 пак.
- соль — щепотка;
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Сыр измельчить толкушкой. Сыр должен быть средней жирности и не влажным.
2.Яйцо взбить с сахаром, солью и ванильным сахаром.
3. Сыр и яйца смешать.
4.Добавить муку, тщательно размешать.
5. Сформировать сырники, обвалять их в муке и выложить на присыпанную мукой доску.
6.Обжарить сырники на хорошо разогретой с маслом сковороде до золотистости с обеих сторон.