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Пышные, ванильные, с золотистой корочкой: как приготовить те самые идеальные сырники (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Одно из самых популярных блюд из сыра любимое многими
Одно из самых популярных блюд из сыра любимое многими. Фото 1000.menu

Нежные, пышные, воздушные, на скорую руку

Сырники часто хозяйки готовят на завтрак, поскольку это сытное и вкусное блюдо, которое быстро можно приготовить. Некоторые готовят их в сметанной заливке, а другие так и не смогли найти рецепт тех самых идеальных пропорций, когда сырники получаются рыхлыми и золотистыми.

Сегодня мы хотим рассказать, как приготовить вкуснейшие сырники из продуктов, которые есть в каждом холодильнике. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Наши бесаги".

Как приготовить идеальные сырники

Ингредиенты:

  • творог – 500 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • мука — 3 ст. л.;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • ванильный сахар — 1 пак.
  • соль — щепотка;
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Сыр измельчить толкушкой. Сыр должен быть средней жирности и не влажным.

2.Яйцо взбить с сахаром, солью и ванильным сахаром.

3. Сыр и яйца смешать.

4.Добавить муку, тщательно размешать.

5. Сформировать сырники, обвалять их в муке и выложить на присыпанную мукой доску.

6.Обжарить сырники на хорошо разогретой с маслом сковороде до золотистости с обеих сторон.

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#Сыр #Сырники #Готовим дома