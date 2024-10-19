Один безкоштовний інгредієнт зробить млинці неймовірними: що додати, щоб були тоненькі та еластичні (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Як приготувати млинці з заварного тіста
Тоненькі млинці, як і апетитні оладки — це базова випічка на сковороді. Їх універсальність у тому, що їх можна їсти як з чимось солодким, так і з чимось солоним.
Кулінарна блогерка Лілія Цвіт розповіла, як приготувати особливо вдалі млинці. Вони вдаються дуже смачними, тонесенькими та еластичними. Такі млинці не рвуться, тому в них легко загортати різноманітні начинки. Секрет такої еластичності — у одному особливому інгредієнті — гарячій воді.
Інгредієнти:
- яйця — 3 шт.
- цукор — 50 г
- сіль — 1/4 ч.л
- молоко — 500 мл
- крохмаль — 20 г
- борошно — 300 г
- олія — 50 мл
- окріп — 200 мл
Спосіб приготування:
- Яйця вибиваємо в миску. Додаємо цукор та сіль. Збиваємо все міксером до розчинення цукру.
- Поступово, не перестаючи збивати, додаємо молоко кімнатної температури. Далі додаємо крохмаль та борошно. Замішуємо тісто на низьких обертах міксера.
- Наприкінці додаємо 50 мл олії і знову перемішуємо. Далі заварюємо тісто. Поступово вливаємо окріп, не перестаючи перемішувати міксером.
- Залишаємо готове тісто на 30 хвилин — щоб трішки постояло і охололо. Перед першим млинцем сковороду змащуємо олією.
- Добре розігріваємо і наливаємо тісто. Смажимо млинці, перемішуючи тісто перед тим, як влити кожен наступний.
Такі млинці підходять для будь-якої начинки, чудово загортаються. Можна і не загортати — просто смакувати млинці з улюбленим солодким соусом, сметанкою, або, наприклад, яблучним пюре.