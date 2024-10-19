Один безкоштовний інгредієнт зробить млинці неймовірними: що додати, щоб були тоненькі та еластичні (відео)

Як приготувати млинці з заварного тіста

Тоненькі млинці, як і апетитні оладки — це базова випічка на сковороді. Їх універсальність у тому, що їх можна їсти як з чимось солодким, так і з чимось солоним.

Кулінарна блогерка Лілія Цвіт розповіла, як приготувати особливо вдалі млинці. Вони вдаються дуже смачними, тонесенькими та еластичними. Такі млинці не рвуться, тому в них легко загортати різноманітні начинки. Секрет такої еластичності — у одному особливому інгредієнті — гарячій воді.

Інгредієнти:

яйця — 3 шт.

цукор — 50 г

сіль — 1/4 ч.л

молоко — 500 мл

крохмаль — 20 г

борошно — 300 г

олія — 50 мл

окріп — 200 мл

Спосіб приготування:

Яйця вибиваємо в миску. Додаємо цукор та сіль. Збиваємо все міксером до розчинення цукру. Поступово, не перестаючи збивати, додаємо молоко кімнатної температури. Далі додаємо крохмаль та борошно. Замішуємо тісто на низьких обертах міксера. Наприкінці додаємо 50 мл олії і знову перемішуємо. Далі заварюємо тісто. Поступово вливаємо окріп, не перестаючи перемішувати міксером. Залишаємо готове тісто на 30 хвилин — щоб трішки постояло і охололо. Перед першим млинцем сковороду змащуємо олією. Добре розігріваємо і наливаємо тісто. Смажимо млинці, перемішуючи тісто перед тим, як влити кожен наступний.

Такі млинці підходять для будь-якої начинки, чудово загортаються. Можна і не загортати — просто смакувати млинці з улюбленим солодким соусом, сметанкою, або, наприклад, яблучним пюре.