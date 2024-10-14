Секрет найпишніших оладок: як приготувати так, щоб не опали (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 14565
Такі оладки виходять пишними та золотистими
Випічка, що готується на сковороді — чудова нагода потішити себе та близьких смачненьким. Якщо ви вже готували ліниві пиріжки з яблуками, вам точно сподобаються апетитні класичні оладки.
Блогерка Лілія Цвіт розповіла, як приготувати їх ідеальними. Вона на своєму ютуб-каналі поділилась рецептом, з яким оладки вдаються завжди, виходять пухкими, рум'яними, м'якесенькими і не опадають після остигання.
Інгредієнти:
- кефір — 0,5 л
- яйця — 3 шт.
- цукор — 5 ст. л.
- ванільний цукор — 1 п. (16 г)
- сода — 1 ч. л.
- крохмаль — 2 ст. л.
- борошно — 450 г
Спосіб приготування:
- До яєць додаємо п’ять столових ложок цукру та ванільний цукор. Ретельно перемішуємо. Додаємо півлітри кефіру чи кислого молока.
- Додаємо у масу соду, крохмаль та просіяне борошно. Ретельно вимішуємо. Орієнтуємось на консистенцію тіста — можливо, знадобиться трохи більше.
- Тісто залишаємо на 10-15 хвилин при кімнатній температурі. Смажимо під кришкою на помірному вогні з невеликою кількістю олії.
Готові оладки викладаємо на паперові рушники — щоб вони віддали зайву олію. Їх дуже смачно їсти зі сметаною, або з ароматним яблучним пюре.