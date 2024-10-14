Секрет найпишніших оладок: як приготувати так, щоб не опали (відео)

Такі оладки виходять пишними та золотистими

Випічка, що готується на сковороді — чудова нагода потішити себе та близьких смачненьким. Якщо ви вже готували ліниві пиріжки з яблуками, вам точно сподобаються апетитні класичні оладки.

Блогерка Лілія Цвіт розповіла, як приготувати їх ідеальними. Вона на своєму ютуб-каналі поділилась рецептом, з яким оладки вдаються завжди, виходять пухкими, рум'яними, м'якесенькими і не опадають після остигання.

Інгредієнти:

кефір — 0,5 л

яйця — 3 шт.

цукор — 5 ст. л.

ванільний цукор — 1 п. (16 г)

сода — 1 ч. л.

крохмаль — 2 ст. л.

борошно — 450 г

Спосіб приготування:

До яєць додаємо п’ять столових ложок цукру та ванільний цукор. Ретельно перемішуємо. Додаємо півлітри кефіру чи кислого молока. Додаємо у масу соду, крохмаль та просіяне борошно. Ретельно вимішуємо. Орієнтуємось на консистенцію тіста — можливо, знадобиться трохи більше. Тісто залишаємо на 10-15 хвилин при кімнатній температурі. Смажимо під кришкою на помірному вогні з невеликою кількістю олії.

Готові оладки викладаємо на паперові рушники — щоб вони віддали зайву олію. Їх дуже смачно їсти зі сметаною, або з ароматним яблучним пюре.