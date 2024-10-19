Один бесплатный ингредиент сделает блины невероятными: что добавить, чтобы были тонкие и эластичные (видео)
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Как приготовить блины из заварного теста
Тонкие блины, как и аппетитные оладьи – это базовая выпечка на сковороде. Их универсальность в том, что их можно есть как с чем-нибудь сладким, так и с чем-то соленым.
Кулинарная блоггерша Лилия Цвит рассказала, как приготовить особенно удачные блины. Они представляются очень вкусными, тоненькими и эластичными. Такие блины не рвутся, поэтому в них легко заворачивать всевозможные начинки. Секрет такой эластичности – в одном особом ингредиенте – горячей воде.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- сахар — 50 г
- соль — 1/4 ч.л
- молоко — 500 мл
- крахмал — 20 г
- мука — 300 г
- масло — 50 мл
- кипяток — 200 мл
Способ приготовления:
- Яйца выбиваем в миску. Добавляем сахар и соль. Взбиваем все миксером до растворения сахара.
- Постепенно, не переставая взбивать, добавляем молоко комнатной температуры. Далее добавляем крахмал и муку. Замешиваем тесто на низких оборотах миксера.
- В конце добавляем 50 мл растительного масла и снова перемешиваем. Дальше завариваем тесто. Постепенно вливаем кипяток, не переставая перемешивать миксером.
- Оставляем готовое тесто на 30 минут – чтобы немного постояло и остыло. Перед первым блином сковороду смазываем растительным маслом.
- Хорошо разогреваем и наливаем тесто. Жарим блины, перемешивая тесто перед тем, как влить каждый последующий.
Такие блины подходят для любой начинки, отлично заворачиваются. Можно и не заворачивать – просто смаковать блины с любимым сладким соусом, сметанкой, или, например, яблочным пюре.