Один бесплатный ингредиент сделает блины невероятными: что добавить, чтобы были тонкие и эластичные (видео)

Как приготовить блины из заварного теста

Тонкие блины, как и аппетитные оладьи – это базовая выпечка на сковороде. Их универсальность в том, что их можно есть как с чем-нибудь сладким, так и с чем-то соленым.

Кулинарная блоггерша Лилия Цвит рассказала, как приготовить особенно удачные блины. Они представляются очень вкусными, тоненькими и эластичными. Такие блины не рвутся, поэтому в них легко заворачивать всевозможные начинки. Секрет такой эластичности – в одном особом ингредиенте – горячей воде.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сахар — 50 г

соль — 1/4 ч.л

молоко — 500 мл

крахмал — 20 г

мука — 300 г

масло — 50 мл

кипяток — 200 мл

Способ приготовления:

Яйца выбиваем в миску. Добавляем сахар и соль. Взбиваем все миксером до растворения сахара. Постепенно, не переставая взбивать, добавляем молоко комнатной температуры. Далее добавляем крахмал и муку. Замешиваем тесто на низких оборотах миксера. В конце добавляем 50 мл растительного масла и снова перемешиваем. Дальше завариваем тесто. Постепенно вливаем кипяток, не переставая перемешивать миксером. Оставляем готовое тесто на 30 минут – чтобы немного постояло и остыло. Перед первым блином сковороду смазываем растительным маслом. Хорошо разогреваем и наливаем тесто. Жарим блины, перемешивая тесто перед тем, как влить каждый последующий.

Такие блины подходят для любой начинки, отлично заворачиваются. Можно и не заворачивать – просто смаковать блины с любимым сладким соусом, сметанкой, или, например, яблочным пюре.