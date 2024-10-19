Якщо помідори так і не дозріли, зробіть з них фантастичну закуску: рецепт смакоти з зелених овочів (відео)

Ідеальна швидка закуска

Після збору основного урожаю помідорів та приготування з них консервації на зиму на городі інколи залишається багато зелених помідорів. Деякі господині їх не використовують, а інші збирають ці овочі, щоб дати їм дозріти вдома або приготувати якусь страву.

Так, зелені помідори консервують чи використовують у салатах. Рецептом однієї з таких закусок ми сьогодні і хочемо поділитися. А опублікували його на YouTube-каналі "ЛАРИСА БЕЗ КОМПЛЕКСІВ".

Як приготувати закуску з зелених помідорів

Інгредієнти:

помідори — 3 кг;

перець болгарский — 3 шт.;

перець гострий — 2 шт.;

часник — 2 головки;

кріп — 1 пучок;

петрушка — 1 пучок;

базилік — 1 пучок;

олія — пів склянки;

оцет 9% — пів склянки;

цукор — пів склянки;

сіль — 3 стол.ложки;

Спосіб приготування:

1.Помідори промити, обрізати все зайве, розрізати на четвертинки.

2.Перець нарізати соломкою.

3.Часник пропустити через прес.

4.Перець чилі нарізати кружечками разом з зернятками.

5.Помідори присипати цукром.

6.Полити олією.

7.Залити помідори оцтом.

8.Овочі посолити.

9.Зелень накришити, додати до овочів, гарненько все перемішати.

10.Накрити помідори мискою та поставити зверху щось важке.

11.Уже за добу салат можна куштувати.