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Если помидоры так и не созрели, сделайте из них фантастическую закуску: рецепт вкусноты из зеленых овощей (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Нереальная вкуснота!
Нереальная вкуснота!. Фото shuba.life

Идеальная быстрая закуска

После сбора основного урожая помидоров и приготовления из них консервации на зиму в огороде иногда остается много зеленых помидоров. Некоторые хозяйки их не используют, а другие собирают эти овощи, чтобы дать им созреть дома или приготовить какое-нибудь блюдо.

Так, зеленые помидоры консервируют или используют в салатах. Рецептом одной из таких закусок мы сегодня хотим поделиться. А опубликовали его на YouTube-канале "ЛАРИСА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ".

Как приготовить закуску из зеленых помидоров

Ингредиенты:

  • помидоры — 3 кг;
  • перец болгарский – 3 шт.;
  • перец острый – 2 шт.;
  • чеснок – 2 головки;
  • укроп – 1 пучок;
  • петрушка — 1 пучок;
  • базилик – 1 пучок;
  • масло – пол стакана;
  • уксус 9% — полстакана;
  • сахар – пол стакана;
  • соль — 3 стол.ложки;

Способ приготовления:

1.Помидоры промыть, обрезать все лишнее, разрезать на четвертинки.

2.Перец нарезать соломкой.

3.Чеснок пропустить через пресс.

4.Перец чили нарезать кружочками вместе с зернышками.

5.Помидоры присыпать сахаром.

6. Полить маслом.

7.Залить помидоры уксусом.

8.Овощи посолить.

9.Зелень накрошить, добавить к овощам, хорошенько все перемешать.

10.Накрыть помидоры миской и поставить сверху что-нибудь тяжелое.

11.Уже через сутки салат можно пробовать.

Теги:
#Закуска #Зеленые помидоры #Готовим дома