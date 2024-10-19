Если помидоры так и не созрели, сделайте из них фантастическую закуску: рецепт вкусноты из зеленых овощей (видео)
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Идеальная быстрая закуска
После сбора основного урожая помидоров и приготовления из них консервации на зиму в огороде иногда остается много зеленых помидоров. Некоторые хозяйки их не используют, а другие собирают эти овощи, чтобы дать им созреть дома или приготовить какое-нибудь блюдо.
Так, зеленые помидоры консервируют или используют в салатах. Рецептом одной из таких закусок мы сегодня хотим поделиться. А опубликовали его на YouTube-канале "ЛАРИСА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ".
Как приготовить закуску из зеленых помидоров
Ингредиенты:
- помидоры — 3 кг;
- перец болгарский – 3 шт.;
- перец острый – 2 шт.;
- чеснок – 2 головки;
- укроп – 1 пучок;
- петрушка — 1 пучок;
- базилик – 1 пучок;
- масло – пол стакана;
- уксус 9% — полстакана;
- сахар – пол стакана;
- соль — 3 стол.ложки;
Способ приготовления:
1.Помидоры промыть, обрезать все лишнее, разрезать на четвертинки.
2.Перец нарезать соломкой.
3.Чеснок пропустить через пресс.
4.Перец чили нарезать кружочками вместе с зернышками.
5.Помидоры присыпать сахаром.
6. Полить маслом.
7.Залить помидоры уксусом.
8.Овощи посолить.
9.Зелень накрошить, добавить к овощам, хорошенько все перемешать.
10.Накрыть помидоры миской и поставить сверху что-нибудь тяжелое.
11.Уже через сутки салат можно пробовать.