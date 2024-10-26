Такі баклажани їстимете відрами: як їх заквасити з морквою та часником (відео)

Баклажани виходять приємними на смак, з легкою кислинкою та підходять до будь-яких овочевих та м'ясних страв

В сезон баклажані господині готують з цим овочів багато смачних страв. Їх запікають човниками, маринують, консервують або ж тушкують у сметанному соусі.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом квашених баклажанів, які ви захочете готувати знову й знову. А опублікували його на Instgaram-сторінці "pampyshka vdoma".

Як заквасити баклажани з морквою та часником

Інгредієнти:

баклажани – 2 кг;

морква – 0,5 кг;

цибуля – 1 шт.;

часник – 1 голівка;

приправи по-корейськи, у складі яких є коріандр та перець – 1 пачка;

олія – 50 мл;

Спосіб приготування:

1.Баклажани відварити 5-7 хвилин, час залежить від розміру баклажанів, головне – не переварити.

2.Викласти на деко і поставити під прес до охолодження, для того, щоб звільнити баклажани від зайвої рідини.

3.Моркву натерти на терці (краще взяти терку для моркви по-корейськи).

4.Додати нарізану півкільцями цибулю, олію, приправу для моркви по-корейськи та протушкувати овочі до м'якості моркви.

5.Додати часник, зелень і дати охолонути.

6.В баклажанах зробити надріз.

7.Викласти щедро начинку.

8.Скласти в каструлю, залити розсолом кімнатної температури: на 1 л води 1 ст.л. солі.

9.Поставити під прес на 3-5 діб. Якщо закуска будете зберігатися в холодильнику – достатньо 3-4 доби.