Такие баклажаны будете есть ведрами: как их заквасить с морковью и чесноком (видео)
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Баклажаны получаются приятными на вкус, с легкой кислинкой и подходят к любым овощным и мясным блюдам
В сезон баклажаны хозяйки готовят с этим овощем много вкусных блюд. Их запекают челноками, маринуют, консервируют или же тушат в сметанном соусе.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом квашеных баклажанов, которые вы захотите готовить снова и снова. А опубликовали его на Instgaram-странице "pampyshka vdoma".
Как заквасить баклажаны с морковью и чесноком
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 кг;
- морковь – 0,5 кг;
- лук – 1 шт.;
- чеснок – 1 головка;
- приправы по-корейски, в составе которых есть кориандр и перец – 1 пачка;
- масло – 50 мл;
Способ приготовления:
1. Баклажаны отварить 5-7 минут, время зависит от размера баклажанов, главное – не переварить.
2.Выложить на противень и поставить под пресс до охлаждения, для того чтобы освободить баклажаны от лишней жидкости.
3. Морковь натереть на терке (лучше взять терку для моркови по-корейски).
4.Добавить нарезанный полукольцами лук, масло, приправу для моркови по-корейски и протушить овощи до мягкости моркови.
5.Добавить чеснок, зелень и дать остыть.
6.В баклажанах сделать надрез.
7. Выложить щедро начинку.
8.Сложить в кастрюлю, залить рассолом комнатной температуры: на 1 л воды 1 ст.л. соли.
9.Поставить под пресс на 3-5 суток. Если закуска будете храниться в холодильнике – достаточно 3-4 суток.