Такие баклажаны будете есть ведрами: как их заквасить с морковью и чесноком (видео)

Баклажаны получаются приятными на вкус, с легкой кислинкой и подходят к любым овощным и мясным блюдам

В сезон баклажаны хозяйки готовят с этим овощем много вкусных блюд. Их запекают челноками, маринуют, консервируют или же тушат в сметанном соусе.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом квашеных баклажанов, которые вы захотите готовить снова и снова. А опубликовали его на Instgaram-странице "pampyshka vdoma".

Как заквасить баклажаны с морковью и чесноком

Ингредиенты:

баклажаны – 2 кг;

морковь – 0,5 кг;

лук – 1 шт.;

чеснок – 1 головка;

приправы по-корейски, в составе которых есть кориандр и перец – 1 пачка;

масло – 50 мл;

Способ приготовления:

1. Баклажаны отварить 5-7 минут, время зависит от размера баклажанов, главное – не переварить.

2.Выложить на противень и поставить под пресс до охлаждения, для того чтобы освободить баклажаны от лишней жидкости.

3. Морковь натереть на терке (лучше взять терку для моркови по-корейски).

4.Добавить нарезанный полукольцами лук, масло, приправу для моркови по-корейски и протушить овощи до мягкости моркови.

5.Добавить чеснок, зелень и дать остыть.

6.В баклажанах сделать надрез.

7. Выложить щедро начинку.

8.Сложить в кастрюлю, залить рассолом комнатной температуры: на 1 л воды 1 ст.л. соли.

9.Поставить под пресс на 3-5 суток. Если закуска будете храниться в холодильнике – достаточно 3-4 суток.