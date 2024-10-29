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Скумбрія вийде ідеальною: у чому її замаринувати перш ніж запекти (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Швидкий та смачний рецепт
Швидкий та смачний рецепт. Фото 1000.menu

Страва виходить ніжною та ситною

Скумбрія підкорила шлунки багатьох українців через те, що вона смачна, бюджетна, з неї можна приготувати безліч страв. Зокрема, скумбрію маринують, коптять, тушкують чи запікають.

Сьогодні ми хочемо поділитися надзвичайно смачним маринадом для цієї риби, у якому її варто замаринувати перш ніж запекти. А опублікували його на Instagram-сторінці "iriska_dimitrova".

Як смачно запекти скумбрію

Інгредієнти:

  • 1 тушка скумбрії;
  • копчена морська сіль (за смаком);
  • лимонний перець (за смаком);

Маринад:

  • 2 ст. л. соєвого соусу;
  • 1 ст. л. олії;
  • 1 зуб. часнику;
  • 0,5 ст. л. соку лимона;
  • 0,5 ч. л. копченої паприки;
  • 0,5 ч. л. копченого коріандру;

Спосіб приготування:

1.Тушку скумбрії розморозити, відрізати голову та хвоста. З боку спинки зробити 2 надрізи вздовж хребта і забрати хребет.

2.Розкрити рибу "книгою" і посипати спеціями з усіх боків.

3.Для приготування маринаду потрібно до соєвого соусу додати олію, часник, лимонний сік, копчену паприку та коріандр.

4.Перекласти рибу на деко застелене пергаментом, надрізані шматочки вивернути.

5.Полити рибу маринадом, залишити на годину, а потім запекти у заздалегідь розігрітій до 180°С духовці близько 12-15 хвилин.

Теги:
#Скумбрія #Запікання #Готуємо вдома