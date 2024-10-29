Скумбрия получится идеальной: в чем ее замариновать прежде чем запечь (видео)
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Блюдо получается нежным и сытным
Скумбрия покорила желудки многих украинцев, потому что она вкусная, бюджетная, из нее можно приготовить множество блюд. В частности, скумбрию маринуют, коптят, тушат или запекают.
Сегодня мы хотим поделиться вкуснейшим маринадом для этой рыбы, в котором ее следует замариновать прежде чем запечь. А опубликовали его на Instagram-странице "iriska_dimitrova".
Как вкусно запечь скумбрию
Ингредиенты:
- 1 тушка скумбрии;
- копченая морская соль (по вкусу);
- лимонный перец (по вкусу);
Маринад:
- 2 ст. л. соевого соуса;
- 1 ст. л. масла;
- 1 зуб. чеснока;
- 0,5 ст. л. сока лимона;
- 0,5 ч. л. копченой паприки;
- 0,5 ч. л. копченого кориандра;
Способ приготовления:
1. Тушку скумбрии разморозить, отрезать голову и хвост. Со стороны спинки сделать 2 надреза вдоль позвоночника и забрать позвоночник.
2.Раскрыть рыбу "книгой" и посыпать специями со всех сторон.
3.Для приготовления маринада нужно к соевому соусу добавить масло, чеснок, лимонный сок, копченую паприку и кориандр.
4.Переложить рыбу на противень застеленный пергаментом, надрезанные кусочки вывернуть.
5. Полить рыбу маринадом, оставить на час, а затем запечь в предварительно разогретой до 180°С духовке около 12-15 минут.