Скумбрия получится идеальной: в чем ее замариновать прежде чем запечь (видео)

Блюдо получается нежным и сытным

Скумбрия покорила желудки многих украинцев, потому что она вкусная, бюджетная, из нее можно приготовить множество блюд. В частности, скумбрию маринуют, коптят, тушат или запекают.

Сегодня мы хотим поделиться вкуснейшим маринадом для этой рыбы, в котором ее следует замариновать прежде чем запечь. А опубликовали его на Instagram-странице "iriska_dimitrova".

Как вкусно запечь скумбрию

Ингредиенты:

1 тушка скумбрии;

копченая морская соль (по вкусу);

лимонный перец (по вкусу);

Маринад:

2 ст. л. соевого соуса;

1 ст. л. масла;

1 зуб. чеснока;

0,5 ст. л. сока лимона;

0,5 ч. л. копченой паприки;

0,5 ч. л. копченого кориандра;

Способ приготовления:

1. Тушку скумбрии разморозить, отрезать голову и хвост. Со стороны спинки сделать 2 надреза вдоль позвоночника и забрать позвоночник.

2.Раскрыть рыбу "книгой" и посыпать специями со всех сторон.

3.Для приготовления маринада нужно к соевому соусу добавить масло, чеснок, лимонный сок, копченую паприку и кориандр.

4.Переложить рыбу на противень застеленный пергаментом, надрезанные кусочки вывернуть.

5. Полить рыбу маринадом, оставить на час, а затем запечь в предварительно разогретой до 180°С духовке около 12-15 минут.