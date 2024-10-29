Готуватимете регулярно: на приготування цього соковитого лаваша з м'ясом та сиром ви витратите 20 хвилин (відео)
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Приготуєте на раз-два
Страви з лаваша — це варіант швидкого та поживного сніданку чи перекусу. З лаваша готують смачні закуски на кшталт закуски з лаваша зі скумбрією, а загорнути у нього можна майже будь-яку начинку і від цього щоразу змінюватиметься смак страви.
Найпопулярнішими начинками лаваша є солоні: з ковбасою, м'ясом, фаршем, сиром чи овочами. Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом смачної закуски з лаваша, рецепт якої опублікували на Instagram-сторінці "fasting marafon".
Як приготувати соковитий лаваш з м'ясом та сиром
Інгредієнти:
- лаваш – 350 г;
- сир твердий – 300 г;
- фарш з курячого філе – 400 г;
- цибуля – 1 шт.;
- перець болгарський – 1 шт.;
- кукурудза консервована – 100 г;
- паста томатна – 2-3 ст. л.;
- паприка, сіль, улюблені спеції;
Спосіб приготування:
1.Фарш обсмажити до готовності.
2.Додати подрібнену цибулю, перець, томатну пасту і кукурудзу.
3.Додати паприку і сіль, ретельно перемішати.
4.На лаваш викласти начинку і сир, загорнути в трубочку.
5.Викласти на форму для запікання.
6.Томатну пасту розвести з водою, залити трубочки.
7.Посипати тертим сиром.
8.Відправити в розігріту духовку на 15-20 хвилин за температури 180 градусів.