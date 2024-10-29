Готуватимете регулярно: на приготування цього соковитого лаваша з м'ясом та сиром ви витратите 20 хвилин (відео)

Приготуєте на раз-два

Страви з лаваша — це варіант швидкого та поживного сніданку чи перекусу. З лаваша готують смачні закуски на кшталт закуски з лаваша зі скумбрією, а загорнути у нього можна майже будь-яку начинку і від цього щоразу змінюватиметься смак страви.

Найпопулярнішими начинками лаваша є солоні: з ковбасою, м'ясом, фаршем, сиром чи овочами. Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом смачної закуски з лаваша, рецепт якої опублікували на Instagram-сторінці "fasting marafon".

Як приготувати соковитий лаваш з м'ясом та сиром

Інгредієнти:

лаваш – 350 г;

сир твердий – 300 г;

фарш з курячого філе – 400 г;

цибуля – 1 шт.;

перець болгарський – 1 шт.;

кукурудза консервована – 100 г;

паста томатна – 2-3 ст. л.;

паприка, сіль, улюблені спеції;

Спосіб приготування:

1.Фарш обсмажити до готовності.

2.Додати подрібнену цибулю, перець, томатну пасту і кукурудзу.

3.Додати паприку і сіль, ретельно перемішати.

4.На лаваш викласти начинку і сир, загорнути в трубочку.

5.Викласти на форму для запікання.

6.Томатну пасту розвести з водою, залити трубочки.

7.Посипати тертим сиром.

8.Відправити в розігріту духовку на 15-20 хвилин за температури 180 градусів.