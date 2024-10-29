Будете готовить регулярно: на приготовление этого сочного лаваша с мясом и сыром вы потратите 20 минут (видео)

Приготовите на раз-два

Блюда из лаваша – это вариант быстрого и питательного завтрака или перекуса. Из лаваша готовят вкусные закуски вроде закуски из лаваша со скумбрией, а завернуть в него можно почти любую начинку и от этого каждый раз будет меняться вкус блюда.

Самые популярные начинки лаваша — соленые: с колбасой, мясом, фаршем, сыром или овощами. Сегодня мы хотим поделиться рецептом вкусной закуски из лаваша, рецепт которой опубликовали на Instagram-странице "fasting marafon".

Как приготовить сочный лаваш с мясом и сыром

Ингредиенты:

лаваш – 350 г;

сыр твердый – 300 г;

фарш из куриного филе – 400 г;

лук – 1 шт.;

перец болгарский – 1 шт.;

кукуруза консервированная – 100 г;

паста томатная – 2-3 ст. л.;

паприка, соль, излюбленные специи;

Способ приготовления:

1.Фарш обжарить до готовности.

2.Добавить измельченный лук, перец, томатную пасту и кукурузу.

3.Добавить паприку и соль, тщательно перемешать.

4.На лаваш выложить начинку и сыр, завернуть в трубочку.

5.Выложить на форму для запекания.

6. Томатную пасту развести с водой, залить трубочки.

7.Посыпать тертым сыром.

8.Отправить в разогретую духовку на 15-20 минут при температуре 180 градусов.