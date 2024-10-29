Будете готовить регулярно: на приготовление этого сочного лаваша с мясом и сыром вы потратите 20 минут (видео)
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Приготовите на раз-два
Блюда из лаваша – это вариант быстрого и питательного завтрака или перекуса. Из лаваша готовят вкусные закуски вроде закуски из лаваша со скумбрией, а завернуть в него можно почти любую начинку и от этого каждый раз будет меняться вкус блюда.
Самые популярные начинки лаваша — соленые: с колбасой, мясом, фаршем, сыром или овощами. Сегодня мы хотим поделиться рецептом вкусной закуски из лаваша, рецепт которой опубликовали на Instagram-странице "fasting marafon".
Как приготовить сочный лаваш с мясом и сыром
Ингредиенты:
- лаваш – 350 г;
- сыр твердый – 300 г;
- фарш из куриного филе – 400 г;
- лук – 1 шт.;
- перец болгарский – 1 шт.;
- кукуруза консервированная – 100 г;
- паста томатная – 2-3 ст. л.;
- паприка, соль, излюбленные специи;
Способ приготовления:
1.Фарш обжарить до готовности.
2.Добавить измельченный лук, перец, томатную пасту и кукурузу.
3.Добавить паприку и соль, тщательно перемешать.
4.На лаваш выложить начинку и сыр, завернуть в трубочку.
5.Выложить на форму для запекания.
6. Томатную пасту развести с водой, залить трубочки.
7.Посыпать тертым сыром.
8.Отправить в разогретую духовку на 15-20 минут при температуре 180 градусов.