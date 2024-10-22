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Раз-два — і страва на столі: як приготувати закуску з лаваша зі скумбрією (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Страва готується просто та швидко
Страва готується просто та швидко. Фото 1000.menu

Яскравий, апетитний та дуже смачний рулет

Скумбрія є досить популярною рибою на українському ринку, адже вона смачна, корисна та відносно недорога. Скумбрію коптять, запікають, маринують та навіть фарширують.

Сьогодні хочемо поділитися рецептом смачної закуски з цієї риби. Готується вона легко, але подобається багатьом та швидко зникає зі столу, інформують на Instagram-сторінці "katarina_movchan".

Як приготувати скумбрію в лаваші

Інгредієнти:

  • 1 скумбрія;
  • 1 лаваш;
  • 2 середні помідори;
  • 1 велика цибуля або 2 маленьких;
  • 2 ст.л соку лимона;
  • 1 ч.л гірчиці;
  • 2 ст.л олії;
  • 2 ст.л соєвого соусу;
  • сушений орегано за смаком;

Спосіб приготування:

1.Скумбрію розділити, видалити кістки з філе.

2.Змішати олію, соєвий соус, сік лимона та гірчицю.

3.Половиною маринаду змазати рибу, посипати орегано і залишити на 10 хвилин.

4.На розігрітій сухій сковороді обсмажити скумбрію з обох боків, приблизно по 5-7 хвилин.

5.Лаваш розрізати на дві частини та змастити другою половиною маринаду.

6.На край лаваша викласти порізаний помідор та цибулю, далі скумбрію.

7.Після цього обсмажити рибу в лаваші на сухій сковороді або грилі до золотистості.

Теги:
#Скумбрія #Лаваш #Готуємо вдома