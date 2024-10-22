Раз-два — і страва на столі: як приготувати закуску з лаваша зі скумбрією (відео)

Яскравий, апетитний та дуже смачний рулет

Скумбрія є досить популярною рибою на українському ринку, адже вона смачна, корисна та відносно недорога. Скумбрію коптять, запікають, маринують та навіть фарширують.

Сьогодні хочемо поділитися рецептом смачної закуски з цієї риби. Готується вона легко, але подобається багатьом та швидко зникає зі столу, інформують на Instagram-сторінці "katarina_movchan".

Як приготувати скумбрію в лаваші

Інгредієнти:

1 скумбрія;

1 лаваш;

2 середні помідори;

1 велика цибуля або 2 маленьких;

2 ст.л соку лимона;

1 ч.л гірчиці;

2 ст.л олії;

2 ст.л соєвого соусу;

сушений орегано за смаком;

Спосіб приготування:

1.Скумбрію розділити, видалити кістки з філе.

2.Змішати олію, соєвий соус, сік лимона та гірчицю.

3.Половиною маринаду змазати рибу, посипати орегано і залишити на 10 хвилин.

4.На розігрітій сухій сковороді обсмажити скумбрію з обох боків, приблизно по 5-7 хвилин.

5.Лаваш розрізати на дві частини та змастити другою половиною маринаду.

6.На край лаваша викласти порізаний помідор та цибулю, далі скумбрію.

7.Після цього обсмажити рибу в лаваші на сухій сковороді або грилі до золотистості.