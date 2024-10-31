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Впораєтеся за 30 хвилин: гігантське печиво вийде тягучим та м'яким усередині

Автор
Марія Швець
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Ароматна, смачна, проста та швидка випічка до чаю
Ароматна, смачна, проста та швидка випічка до чаю. Фото 1000.menu

Готується просто та швидко

Любителі шоколаду приготували з ним уже безліч смаколиків. Господині печуть шоколадне печиво, випікають пироги, готують торти та різноманітні десерти.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом незвичайного смаколика — гігантського печива, яке виходить тягучим та м'яким всередині та з хрусткою скоринкою. А опублікували його на сайті Belling.

Як приготувати шоколадне печиво

  • вершкове масло — 150 г;
  • цукрова пудра — 50 г;
  • цукор — 100 г;
  • борошно — 225 г;
  • розпушувач — 0,5 ч.л.;
  • сода — 0,5 ч.л.;
  • яйця — 1 шт.;
  • ваніль;
  • молочний шоколад — 100 г;
  • білий шоколад — 100 г.

Спосіб приготування:

  1. Взяти сковороду або сотейник з антипригарним покриттям діаметром 24 см.
  2. Розтопити вершкове масло, додати туди пудру та цукор. Нагрівати, поки він не розчиниться.
  3. Зняти сковороду з вогню і залишити трохи охолонути.
  4. Далі потрібно вмішати туди борошно, розпушувач і соду.
  5. Додати яйце, ваніль і половину шоколаду.
  6. Злегка притиснути тісто ложкою чи лопаткою, щоб воно вирівнялося по сковороді.
  7. Зверху посипати шоколадом, що залишився.
  8. Готувати при низькій температурі 20-25 хвилин.
  9. Печиво має бути тягучим і м’яким, з хрусткою основою. Температуру збільшувати не варто, оскільки можна спалити карамельну основу.
  10. Щільно накрити сковороду кришкою на останні кілька хвилин, якщо помітно, що печиво прилипає до дна.
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#Печиво #Шоколад #Готуємо вдома