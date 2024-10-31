Впораєтеся за 30 хвилин: гігантське печиво вийде тягучим та м'яким усередині

Готується просто та швидко

Любителі шоколаду приготували з ним уже безліч смаколиків. Господині печуть шоколадне печиво, випікають пироги, готують торти та різноманітні десерти.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом незвичайного смаколика — гігантського печива, яке виходить тягучим та м'яким всередині та з хрусткою скоринкою. А опублікували його на сайті Belling.

Як приготувати шоколадне печиво

вершкове масло — 150 г;

цукрова пудра — 50 г;

цукор — 100 г;

борошно — 225 г;

розпушувач — 0,5 ч.л.;

сода — 0,5 ч.л.;

яйця — 1 шт.;

ваніль;

молочний шоколад — 100 г;

білий шоколад — 100 г.

Спосіб приготування: