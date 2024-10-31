Впораєтеся за 30 хвилин: гігантське печиво вийде тягучим та м'яким усередині
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Готується просто та швидко
Любителі шоколаду приготували з ним уже безліч смаколиків. Господині печуть шоколадне печиво, випікають пироги, готують торти та різноманітні десерти.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом незвичайного смаколика — гігантського печива, яке виходить тягучим та м'яким всередині та з хрусткою скоринкою. А опублікували його на сайті Belling.
Як приготувати шоколадне печиво
- вершкове масло — 150 г;
- цукрова пудра — 50 г;
- цукор — 100 г;
- борошно — 225 г;
- розпушувач — 0,5 ч.л.;
- сода — 0,5 ч.л.;
- яйця — 1 шт.;
- ваніль;
- молочний шоколад — 100 г;
- білий шоколад — 100 г.
Спосіб приготування:
- Взяти сковороду або сотейник з антипригарним покриттям діаметром 24 см.
- Розтопити вершкове масло, додати туди пудру та цукор. Нагрівати, поки він не розчиниться.
- Зняти сковороду з вогню і залишити трохи охолонути.
- Далі потрібно вмішати туди борошно, розпушувач і соду.
- Додати яйце, ваніль і половину шоколаду.
- Злегка притиснути тісто ложкою чи лопаткою, щоб воно вирівнялося по сковороді.
- Зверху посипати шоколадом, що залишився.
- Готувати при низькій температурі 20-25 хвилин.
- Печиво має бути тягучим і м’яким, з хрусткою основою. Температуру збільшувати не варто, оскільки можна спалити карамельну основу.
- Щільно накрити сковороду кришкою на останні кілька хвилин, якщо помітно, що печиво прилипає до дна.