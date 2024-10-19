Беремо три яйця, кілька яблук — і пиріг на столі: ідеальна випічка, можна змішати, поки гості роззуваються (відео)
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Чудовий рецепт пирога з яблуками
Яблучна випічка — це сезонна смакота, яка надає оселі осіннього аромату та атмосфери. Ми розповідали, як приготувати ліниві булочки з яблуками. Тепер ділимось рецептом найпростішого яблучного пирога, який тане у роті.
Це просто неймовірно швидкий і простий рецепт шарлотки з яблуками. Це так швидко, що ви можете замішати тісто, поки гості роззуваються. У кулінарному відео на ютуб-каналі Lecker mit Kristy показали, як спекти яблучний пиріг з великою кількістю яблук.
Інгредієнти:
- 3 яйця
- 150 грамів цукру (6 ст.л.)
- 1 чайна ложка ванілі
- 100 грамів вершкового масла (7 столових ложок)
- 100 грамів йогурту (4,5 столових ложки)
- 240 грамів борошна (1,5 склянки + 1 ст.л.)
- 10 грамів розпушувача (2 чайні ложки)
- 4 яблука
- кілька ложок абрикосового джему
Спосіб приготування:
- Яйця з’єднуємо з цукром та ванільним екстрактом. Вмішуємо м’яке вершкове масло та йогурт.
- Вимішуємо майбутнє тісто в гладку масу. Просіюємо в тісто борошно разом з розпушувачем.
- Яблука чистимо від шкірки і нарізаємо великими шматочками. Скроплюємо лимонним соком, щоб яблука не потемніли.
- Викладаємо дві третини яблук у форму для запікання, застелену пергаментом. Решту третини яблук викладаємо на тісто і запікаємо в духовці при 180°C 40 хвилин.
Ще гарячий пиріг змащуємо абрикосовим джемом. Він дуже ароматний і смачний. Також ми розповідали, як приготувати апетитний яблучний торт.