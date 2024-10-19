Беремо три яйця, кілька яблук — і пиріг на столі: ідеальна випічка, можна змішати, поки гості роззуваються (відео)

Чудовий рецепт пирога з яблуками

Яблучна випічка — це сезонна смакота, яка надає оселі осіннього аромату та атмосфери. Ми розповідали, як приготувати ліниві булочки з яблуками. Тепер ділимось рецептом найпростішого яблучного пирога, який тане у роті.

Це просто неймовірно швидкий і простий рецепт шарлотки з яблуками. Це так швидко, що ви можете замішати тісто, поки гості роззуваються. У кулінарному відео на ютуб-каналі Lecker mit Kristy показали, як спекти яблучний пиріг з великою кількістю яблук.

Інгредієнти:

3 яйця

150 грамів цукру (6 ст.л.)

1 чайна ложка ванілі

100 грамів вершкового масла (7 столових ложок)

100 грамів йогурту (4,5 столових ложки)

240 грамів борошна (1,5 склянки + 1 ст.л.)

10 грамів розпушувача (2 чайні ложки)

4 яблука

кілька ложок абрикосового джему

Спосіб приготування:

Яйця з’єднуємо з цукром та ванільним екстрактом. Вмішуємо м’яке вершкове масло та йогурт. Вимішуємо майбутнє тісто в гладку масу. Просіюємо в тісто борошно разом з розпушувачем. Яблука чистимо від шкірки і нарізаємо великими шматочками. Скроплюємо лимонним соком, щоб яблука не потемніли. Викладаємо дві третини яблук у форму для запікання, застелену пергаментом. Решту третини яблук викладаємо на тісто і запікаємо в духовці при 180°C 40 хвилин.

Ще гарячий пиріг змащуємо абрикосовим джемом. Він дуже ароматний і смачний. Також ми розповідали, як приготувати апетитний яблучний торт.