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Справитесь за 30 минут: гигантское печенье получится тягучим и мягким внутри

Автор
Мария Швец
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Автор
Ароматная, вкусная, простая и быстрая выпечка к чаю
Ароматная, вкусная, простая и быстрая выпечка к чаю. Фото 1000.menu

Готовится просто и быстро

Любители шоколада приготовили с ним уже множество вкусностей. Хозяйки пекут шоколадное печенье, выпекают пироги, готовят торты и всевозможные десерты.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом необычной вкусности — гигантского печенья, которое получается тягучим и мягким внутри и с хрустящей корочкой. А опубликовали его на сайте Belling.

Как приготовить шоколадное печенье

  • сливочное масло — 150 г;
  • сахарная пудра — 50 г;
  • сахар — 100 г;
  • мука — 225 г;
  • разрыхлитель — 0,5 ч.л.;
  • сода — 0,5 ч.л.;
  • яйца — 1 шт.;
  • ваниль;
  • молочный шоколад – 100 г;
  • белый шоколад – 100 г.

Способ приготовления:

  1. Взять сковороду или сотейник с антипригарным покрытием диаметром 24 см.
  2. Растопить сливочное масло, добавить туда пудру и сахар. Нагреть, пока он не растворится.
  3. Снять сковороду с огня и оставить немного остыть.
  4. Далее нужно вмешать туда муку, разрыхлитель и соду.
  5. Добавить яйцо, ваниль и половину шоколада.
  6. Слегка прижать тесто ложкой или лопаткой, чтобы оно выровнялось по сковороде.
  7. Сверху посыпать оставшимся шоколадом.
  8. Готовить при низкой температуре 20-25 минут.
  9. Печенье должно быть тягучим и мягким, с хрустящим основанием. Температуру увеличивать не следует, поскольку можно сжечь карамельную основу.
  10. Плотно накрыть сковороду крышкой на последние несколько минут, если заметно, что печенье прилипает ко дну.
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#Печенье #Шоколад #Готовим дома