Справитесь за 30 минут: гигантское печенье получится тягучим и мягким внутри

Готовится просто и быстро

Любители шоколада приготовили с ним уже множество вкусностей. Хозяйки пекут шоколадное печенье, выпекают пироги, готовят торты и всевозможные десерты.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом необычной вкусности — гигантского печенья, которое получается тягучим и мягким внутри и с хрустящей корочкой. А опубликовали его на сайте Belling.

Как приготовить шоколадное печенье

сливочное масло — 150 г;

сахарная пудра — 50 г;

сахар — 100 г;

мука — 225 г;

разрыхлитель — 0,5 ч.л.;

сода — 0,5 ч.л.;

яйца — 1 шт.;

ваниль;

молочный шоколад – 100 г;

белый шоколад – 100 г.

Способ приготовления: