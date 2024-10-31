Справитесь за 30 минут: гигантское печенье получится тягучим и мягким внутри
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Готовится просто и быстро
Любители шоколада приготовили с ним уже множество вкусностей. Хозяйки пекут шоколадное печенье, выпекают пироги, готовят торты и всевозможные десерты.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом необычной вкусности — гигантского печенья, которое получается тягучим и мягким внутри и с хрустящей корочкой. А опубликовали его на сайте Belling.
Как приготовить шоколадное печенье
- сливочное масло — 150 г;
- сахарная пудра — 50 г;
- сахар — 100 г;
- мука — 225 г;
- разрыхлитель — 0,5 ч.л.;
- сода — 0,5 ч.л.;
- яйца — 1 шт.;
- ваниль;
- молочный шоколад – 100 г;
- белый шоколад – 100 г.
Способ приготовления:
- Взять сковороду или сотейник с антипригарным покрытием диаметром 24 см.
- Растопить сливочное масло, добавить туда пудру и сахар. Нагреть, пока он не растворится.
- Снять сковороду с огня и оставить немного остыть.
- Далее нужно вмешать туда муку, разрыхлитель и соду.
- Добавить яйцо, ваниль и половину шоколада.
- Слегка прижать тесто ложкой или лопаткой, чтобы оно выровнялось по сковороде.
- Сверху посыпать оставшимся шоколадом.
- Готовить при низкой температуре 20-25 минут.
- Печенье должно быть тягучим и мягким, с хрустящим основанием. Температуру увеличивать не следует, поскольку можно сжечь карамельную основу.
- Плотно накрыть сковороду крышкой на последние несколько минут, если заметно, что печенье прилипает ко дну.