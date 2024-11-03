І на вечерю, й до святкового столу: цей салат з крабовими паличками ви приготуєте за 5 хвилин (відео)
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Такий салат сподобається близьким
Різноманітні страви з крабовими паличками знайомі нам з дитинства. Тоді мами готували з них різноманітні салати чи закуски, а інколи таку паличку можна було з'їсти просто так.
Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати салат-п'ятихвилинку з крабових паличок, який буде доречний як і до вечері, так і до святкового столу. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "liliya.cooking".
Як приготувати салат з крабовими паличками
Інгредієнти:
- крабові палички – 250 г;
- яйця – 4 шт.;
- морква по-корейськи – 200 г;
- плавлені сирки – 2 шт.;
- майонез – 2 ст. л.;
Спосіб приготування:
1.Крабові палички розділити виделкою на волокна.
2.Викласти в миску.
3.Яйця відварити та нарізати соломкою.
4.Додати корейську моркву.
5.Додати натертий плавлений сир.
6.Заправити майонезом, все добре перемішати.