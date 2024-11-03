І на вечерю, й до святкового столу: цей салат з крабовими паличками ви приготуєте за 5 хвилин (відео)

Такий салат сподобається близьким

Різноманітні страви з крабовими паличками знайомі нам з дитинства. Тоді мами готували з них різноманітні салати чи закуски, а інколи таку паличку можна було з'їсти просто так.

Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати салат-п'ятихвилинку з крабових паличок, який буде доречний як і до вечері, так і до святкового столу. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "liliya.cooking".

Як приготувати салат з крабовими паличками

Інгредієнти:

крабові палички – 250 г;

яйця – 4 шт.;

морква по-корейськи – 200 г;

плавлені сирки – 2 шт.;

майонез – 2 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.Крабові палички розділити виделкою на волокна.

2.Викласти в миску.

3.Яйця відварити та нарізати соломкою.

4.Додати корейську моркву.

5.Додати натертий плавлений сир.

6.Заправити майонезом, все добре перемішати.