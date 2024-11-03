И к ужину, и к праздничному столу: этот салат с крабовыми палочками вы приготовите за 5 минут (видео)
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Такой салат понравится близким
Разнообразные блюда с крабовыми палочками знакомы нам с детства. Тогда мамы готовили из них разнообразные салаты или закуски, а иногда такую палочку можно было съесть просто так.
Сегодня мы хотим предложить приготовить салат-пятиминутку из крабовых палочек, который будет уместен как и к ужину, так и к праздничному столу. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "liliya.cooking".
Как приготовить салат с крабовыми палочками
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 250 г;
- яйца – 4 шт.;
- морковь по-корейски – 200 г;
- плавленые сырки – 2 шт.;
- майонез – 2 ст. л.;
Способ приготовления:
1.Крабовые палочки разделить вилкой на волокна.
2.Выложить в миску.
3.Яйца отварить и нарезать соломкой.
4.Добавить корейскую морковь.
5.Добавить натертый плавленый сыр.
6.Заправить майонезом, все хорошо перемешать.