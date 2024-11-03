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И к ужину, и к праздничному столу: этот салат с крабовыми палочками вы приготовите за 5 минут (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Из простых продуктов, но очень вкусный и нежный
Из простых продуктов, но очень вкусный и нежный. Фото 1000.menu

Такой салат понравится близким

Разнообразные блюда с крабовыми палочками знакомы нам с детства. Тогда мамы готовили из них разнообразные салаты или закуски, а иногда такую палочку можно было съесть просто так.

Сегодня мы хотим предложить приготовить салат-пятиминутку из крабовых палочек, который будет уместен как и к ужину, так и к праздничному столу. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "liliya.cooking".

Как приготовить салат с крабовыми палочками

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 250 г;
  • яйца – 4 шт.;
  • морковь по-корейски – 200 г;
  • плавленые сырки – 2 шт.;
  • майонез – 2 ст. л.;

Способ приготовления:

1.Крабовые палочки разделить вилкой на волокна.

2.Выложить в миску.

3.Яйца отварить и нарезать соломкой.

4.Добавить корейскую морковь.

5.Добавить натертый плавленый сыр.

6.Заправить майонезом, все хорошо перемешать.

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#Салат #Крабовые палочки #Готовим дома