Вийдуть соковитими та з хрусткою скоринкою: найпростіший рецепт приготування курячих гомілок (відео)

Курячі ніжки, запечені в духовці, відносяться до найпростіших і найшвидших страв

Чи не найпростішим варіантом вечері є заздалегідь замариноване та запечене куряче м'ясо. Його достатньо просто викласти на деко та виставити відповідний режим та температуру. Однак нерідко буває так, що дієтичне куряче м'ясо виходить пересушеним.

Сьогодні ми хочемо розповісти, як приготувати соковиті курячі гомілки з хрусткою апетитною скоринкою. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "inna_kalancha".

Як запекти курячі гомілки

Інгредієнти:

курячі гомілки – 6 шт.;

гірчиця – 2 ч. л.;

сіль, перець;

спеції до курки;

Інгредієнти для соусу:

кетчуп – 1 ст. л.;

соєвий соус – 1 ст. л.;

мед – 1 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.Гомілки помити та просушити.

2.На кістці зробити надріз по колу та зняти шкірку. М'ясо відсунути трішки вниз.

3.Додати гірчицю, сіль, перець, спеції до курки.

4.Залишити маринуватись на 30 хвилин.

5.Після цього кістки обгорнути фольгою.

6.Відправити в мультипіч на 20 хвилин або можна поставити в духовку.

7.До кетчупу додати соєвий соус та мед.

8.Вийняти гомілки, змастити отриманим соусом м'ясо та відправити знову запікатись до готовності.