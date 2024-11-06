Выйдут сочными и с хрустящей корочкой: самый простой рецепт приготовления куриных голеней (видео)

Куриные ножки, запеченные в духовке, относятся к самым простым и быстрым блюдам

Едва ли не самым простым вариантом ужина является заранее замаринованное и запеченное куриное мясо. Его достаточно просто выложить на противень и выставить соответствующий режим и температуру.

Сегодня мы хотим рассказать, как приготовить сочные куриные голени с хрустящей аппетитной корочкой. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "inna_kalancha".

Как запечь куриные голени

Ингредиенты:

куриные голени – 6 шт.;

горчица – 2 ч. л.;

соль, перец;

специи к курице;

Ингредиенты для соуса:

кетчуп – 1 ст. л.;

соевый соус – 1 ст. л.;

мед – 1 ст. л.;

Способ приготовления:

1. Голень помыть и просушить.

2.На кости сделать надрез по кругу и снять кожуру. Мясо отодвинуть немного вниз.

3.Добавить горчицу, соль, перец, специи к курице.

4. Оставить мариноваться на 30 минут.

5. После этого кости обернуть фольгой.

6.Отправить в мультипечь на 20 минут или можно поставить в духовку.

7.К кетчупу добавить соевый соус и мед.

8.Вынуть голени, смазать полученным соусом мясо и отправить снова запекаться до готовности.