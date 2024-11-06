Выйдут сочными и с хрустящей корочкой: самый простой рецепт приготовления куриных голеней (видео)
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Куриные ножки, запеченные в духовке, относятся к самым простым и быстрым блюдам
Едва ли не самым простым вариантом ужина является заранее замаринованное и запеченное куриное мясо. Его достаточно просто выложить на противень и выставить соответствующий режим и температуру.
Сегодня мы хотим рассказать, как приготовить сочные куриные голени с хрустящей аппетитной корочкой. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "inna_kalancha".
Как запечь куриные голени
Ингредиенты:
- куриные голени – 6 шт.;
- горчица – 2 ч. л.;
- соль, перец;
- специи к курице;
Ингредиенты для соуса:
- кетчуп – 1 ст. л.;
- соевый соус – 1 ст. л.;
- мед – 1 ст. л.;
Способ приготовления:
1. Голень помыть и просушить.
2.На кости сделать надрез по кругу и снять кожуру. Мясо отодвинуть немного вниз.
3.Добавить горчицу, соль, перец, специи к курице.
4. Оставить мариноваться на 30 минут.
5. После этого кости обернуть фольгой.
6.Отправить в мультипечь на 20 минут или можно поставить в духовку.
7.К кетчупу добавить соевый соус и мед.
8.Вынуть голени, смазать полученным соусом мясо и отправить снова запекаться до готовности.