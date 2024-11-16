Оригінальне на вигляд та мега-смачне: як приготувати сало на квасі за стародавнім рецептом (відео)
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Просте приготування смачної закуски
Сало є одним з найулюбленіших продуктів в Україні. Воно поживне, корисне, і якщо його правильно приготувати, воно стає ще й дуже смачним. Його їдять разом з борщем, а для святкового новорічного столу сало може стати чудовою закускою.
Приготування сала в квасі – це старовинний метод, який надає продукту апетитного вигляду і неймовірного кольору. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "lanas_diet".
Як приготувати сало на квасі
Інгредієнти:
- вода;
- сіль – 1 ст. л.;
- перець горошком – 10 шт.;
- перець духмяний – 5 шт.;
- лавровий лист – декілька штук;
- сало;
- буряковий квас;
Спосіб приготування:
1.Сало залити водою.
2.Додати сіль, перці, лавровий лист та варити протягом 1 години.
3.Скласти сало у банку.
4.Залити буряковим квасом та відправити у холодне місце на тиждень.