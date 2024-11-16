Оригінальне на вигляд та мега-смачне: як приготувати сало на квасі за стародавнім рецептом (відео)

Просте приготування смачної закуски

Сало є одним з найулюбленіших продуктів в Україні. Воно поживне, корисне, і якщо його правильно приготувати, воно стає ще й дуже смачним. Його їдять разом з борщем, а для святкового новорічного столу сало може стати чудовою закускою.

Приготування сала в квасі – це старовинний метод, який надає продукту апетитного вигляду і неймовірного кольору. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "lanas_diet".

Як приготувати сало на квасі

Інгредієнти:

вода;

сіль – 1 ст. л.;

перець горошком – 10 шт.;

перець духмяний – 5 шт.;

лавровий лист – декілька штук;

сало;

буряковий квас;

Спосіб приготування:

1.Сало залити водою.

2.Додати сіль, перці, лавровий лист та варити протягом 1 години.

3.Скласти сало у банку.

4.Залити буряковим квасом та відправити у холодне місце на тиждень.