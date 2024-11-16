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Оригінальне на вигляд та мега-смачне: як приготувати сало на квасі за стародавнім рецептом (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Смачний, корисний та натуральний продукт
Смачний, корисний та натуральний продукт. Фото ru.freepik.com

Просте приготування смачної закуски

Сало є одним з найулюбленіших продуктів в Україні. Воно поживне, корисне, і якщо його правильно приготувати, воно стає ще й дуже смачним. Його їдять разом з борщем, а для святкового новорічного столу сало може стати чудовою закускою.

Приготування сала в квасі – це старовинний метод, який надає продукту апетитного вигляду і неймовірного кольору. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "lanas_diet".

Як приготувати сало на квасі

Інгредієнти:

  • вода;
  • сіль – 1 ст. л.;
  • перець горошком – 10 шт.;
  • перець духмяний – 5 шт.;
  • лавровий лист – декілька штук;
  • сало;
  • буряковий квас;

Спосіб приготування:

1.Сало залити водою.

2.Додати сіль, перці, лавровий лист та варити протягом 1 години.

3.Скласти сало у банку.

4.Залити буряковим квасом та відправити у холодне місце на тиждень.

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#Сало #Маринад #Готуємо вдома