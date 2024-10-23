Збережіть цей рецепт борщу: ви будете роками готувати страву саме так (відео)

За цим рецептом борщик виходить дуже ароматним і смачним

Українська кухня дуже яскрава і багата. Ми розповідали, як приготувати апетитні гречаники. Тепер ділимось рецептом особливо смачного борщу.

Він класичний, ароматний та наваристий. Як приготувати борщ на реберцях, розповів кулінарний блогер з ютуб-каналу "Любіть Готувати з DRuH".

Інгредієнти:

ребра свинячі або яловичі — 1 кг.

морква — 125 г

цибуля — 1 шт

солодкий перець — 1 шт

картопля — 500 г

буряк червоний борщовий — 1 шт

часник — 2-3 зубчики

помідор — 1 шт

томатна паста — 2 столові ложки

капуста білокачанна — 200 г

сіль — до смаку

перець горошком — 6 зерняток

лавровий лист — 1 штучка

Спосіб приготування:

Наріжте реберця та обсмажте їх на великому вогні на сухій сковорідці до золотавої скоринки. Покладіть обсмажені реберця в каструлю, туди ж додайте 8 зернят чорного перцю, трохи солі та лавровий лист. Залийте все водою та варіть бульйон. Періодично знімайте ложкою піну з бульйону. Поки вариться бульйон, підготуйте овочі. Наріжте соломкою буряк, моркву, перець. Кубиком — цибулю. Дрібно накришіть капусту. Почистіть і наріжте середнім кубиком картоплю, подрібніть часник. Помідор очистіть від шкірки та наріжте. З готового бульйону вийміть м'ясо на тарілку. Коли трохи охолоне, відділіть хороші шматки м’яса від кісток і від жиру. Додайте до бульйону картоплю та починайте готувати заправку. На великому вогні обсмажте буряк. Можна на олії або на сухій сковороді. Додайте 1 чайну ложку лимонного соку або оцту, 1 чайну ложку цукру та 1 чайні ложку солі та все ретельно перемішайте. Окремо на сухій сковорідці обсмажте пасту томатну. Додайте її до буряка, також додайте декілька черпачків бульйону. Вкиньте томати та тушкуйте все близько 20 хвилин. На гарячій олії обсмажте цибулю, моркву та перець. Додайте часник та посоліть. Відварене м’ясо поверніть назад в бульйон. Додайте туди обидві засмажки та капусту. До смаку досоліть, кип’ятіть ще 5 хвилин — і можна вимикати.

Борщ виходить дуже смачним та наваристим. Подавайте його зі сметаною, також до нього відмінно підійде м’ясна намазка на хлібчик.