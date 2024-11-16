Оригинальное на вид и мега-вкусное: как приготовить сало на квасе по старинному рецепту (видео)

Простое приготовление вкусной закуски

Сало является одним из любимых продуктов в Украине. Оно питательно, полезно, и если его правильно приготовить, оно становится еще и очень вкусным. Его едят вместе с борщом, а для новогоднего праздничного стола сало может стать великолепной закуской.

Приготовление сала в квасе – это старинный метод, который придает продукту аппетитный вид и невероятный цвет. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lanas_diet".

Как приготовить сало на квасе

Ингредиенты:

вода;

соль – 1 ст.

перец горошком – 10 шт.;

перец душистый – 5 шт.;

лавровый лист – несколько штук;

сало;

свекольный квас;

Способ приготовления:

1.Сало залить водой.

2.Добавить соль, перцы, лавровый лист и варить в течение 1 часа.

3.Сложить сало в банку.

4.Залить свекольным квасом и отправить в холодное место на неделю.