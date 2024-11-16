Оригинальное на вид и мега-вкусное: как приготовить сало на квасе по старинному рецепту (видео)
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Простое приготовление вкусной закуски
Сало является одним из любимых продуктов в Украине. Оно питательно, полезно, и если его правильно приготовить, оно становится еще и очень вкусным. Его едят вместе с борщом, а для новогоднего праздничного стола сало может стать великолепной закуской.
Приготовление сала в квасе – это старинный метод, который придает продукту аппетитный вид и невероятный цвет. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lanas_diet".
Как приготовить сало на квасе
Ингредиенты:
- вода;
- соль – 1 ст.
- перец горошком – 10 шт.;
- перец душистый – 5 шт.;
- лавровый лист – несколько штук;
- сало;
- свекольный квас;
Способ приготовления:
1.Сало залить водой.
2.Добавить соль, перцы, лавровый лист и варить в течение 1 часа.
3.Сложить сало в банку.
4.Залить свекольным квасом и отправить в холодное место на неделю.