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Якщо гості на порозі, приготуйте цей рулет з лаваша: впораєтеся за лічені хвилини (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Смачна, стильна, швидка закуска на святковий стіл
Смачна, стильна, швидка закуска на святковий стіл. Фото 1000.menu

Лаваш з крабовими паличками та сиром прикрасить будь-яке свято

У повітрі вже можна відчути дух Різдва. Дехто вже починає прикрашати будинок, а хтось — складати меню до новорічного столу.

Так, окрім бутербродів з оселедцем, лимоном та ківі можна також приготувати смачну закуску з лавашем та крабовими паличками. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vitala_foodblog".

Як приготувати рулет з лаваша та риби

Інгредієнти:

  • тонкий лаваш – 1 шт.;
  • крабові палички – 1 пачка;
  • плавлені сирки – 2 шт.;
  • яйця – 2 шт.;
  • майонез – 2-3 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.Розгорнути лаваш.

2.Змастити майонезом.

3.Натерти плавлений сир.

4.Натерти крабові палички.

5.Зверху також натерти варені яйця.

6. Скрутити рулет.

7. Нарізати на порційні шматочки.

Теги:
#Закуска #Лаваш #Риба