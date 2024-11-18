Якщо гості на порозі, приготуйте цей рулет з лаваша: впораєтеся за лічені хвилини (відео)

Лаваш з крабовими паличками та сиром прикрасить будь-яке свято

У повітрі вже можна відчути дух Різдва. Дехто вже починає прикрашати будинок, а хтось — складати меню до новорічного столу.

Так, окрім бутербродів з оселедцем, лимоном та ківі можна також приготувати смачну закуску з лавашем та крабовими паличками. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vitala_foodblog".

Як приготувати рулет з лаваша та риби

Інгредієнти:

тонкий лаваш – 1 шт.;

крабові палички – 1 пачка;

плавлені сирки – 2 шт.;

яйця – 2 шт.;

майонез – 2-3 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.Розгорнути лаваш.

2.Змастити майонезом.

3.Натерти плавлений сир.

4.Натерти крабові палички.

5.Зверху також натерти варені яйця.

6. Скрутити рулет.

7. Нарізати на порційні шматочки.