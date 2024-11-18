Якщо гості на порозі, приготуйте цей рулет з лаваша: впораєтеся за лічені хвилини (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Лаваш з крабовими паличками та сиром прикрасить будь-яке свято
У повітрі вже можна відчути дух Різдва. Дехто вже починає прикрашати будинок, а хтось — складати меню до новорічного столу.
Так, окрім бутербродів з оселедцем, лимоном та ківі можна також приготувати смачну закуску з лавашем та крабовими паличками. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vitala_foodblog".
Як приготувати рулет з лаваша та риби
Інгредієнти:
- тонкий лаваш – 1 шт.;
- крабові палички – 1 пачка;
- плавлені сирки – 2 шт.;
- яйця – 2 шт.;
- майонез – 2-3 ст. л.;
Спосіб приготування:
1.Розгорнути лаваш.
2.Змастити майонезом.
3.Натерти плавлений сир.
4.Натерти крабові палички.
5.Зверху також натерти варені яйця.
6. Скрутити рулет.
7. Нарізати на порційні шматочки.