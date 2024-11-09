Більше ніякої "шуби": найкращий салат з оселедцем, гості спитають рецепт (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Апетитна закуска з оселедцем
Святкові салати — це окрема сторінка кулінарії. Ми розповідали, як приготувати салат з копченою куркою. Тепер ділимось рецептом ще одного апетитного салату.
Він готується з оселедцем, всі інгредієнти поєднуються, створюючи чудовий смак. Як приготувати цей салат, на своєму ютуб-каналі розповіла кулінарна блогерка Лілія Цвіт.
Інгредієнти:
- варена картопля — 400 г
- філе оселедця — 300 г
- зелена цибуля — 100 г
- сир плавлений — 2 шт.
- маринований огірок — 3-4 шт.
- яйця — 4 шт.
- майонез — 200 г
- кріп — 30 г
- консервований горошок 100 г
Спосіб приготування:
- Картоплю та яйця відварюємо до готовності. Натираємо картоплю на великій тертці.
- На тарілку для подачі ставимо кулінарне кільце. Із двох третин картоплі формуємо перший шар салату. Змащуємо шаром майонезу.
- Наступним викладаємо шар нарізаного філе оселедця, а на нього — знову майонез. Кладемо шар подрібненої зеленої цибулі.
- Змащуємо майонезом. Наступним кладемо натертий на грубій терці плавлений сир і натерті мариновані огірки.
- Відварені яйця чистимо від шкаралупи і натираємо. Кладемо шар яєць та змащуємо майонезом.
- Наверх кладемо картоплю. Відправляємо салат у холодильник настоятися приблизно на 3-4 години.
Перед подачею зверху викладаємо подрібнений кріп та маринований горошок. Смак салату яскравий та свіжий. Також ми розповідали, як приготувати вдома м’ясний паштет.