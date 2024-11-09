Більше ніякої "шуби": найкращий салат з оселедцем, гості спитають рецепт (відео)

Апетитна закуска з оселедцем

Святкові салати — це окрема сторінка кулінарії. Ми розповідали, як приготувати салат з копченою куркою. Тепер ділимось рецептом ще одного апетитного салату.

Він готується з оселедцем, всі інгредієнти поєднуються, створюючи чудовий смак. Як приготувати цей салат, на своєму ютуб-каналі розповіла кулінарна блогерка Лілія Цвіт.

Інгредієнти:

варена картопля — 400 г

філе оселедця — 300 г

зелена цибуля — 100 г

сир плавлений — 2 шт.

маринований огірок — 3-4 шт.

яйця — 4 шт.

майонез — 200 г

кріп — 30 г

консервований горошок 100 г

Спосіб приготування:

Картоплю та яйця відварюємо до готовності. Натираємо картоплю на великій тертці. На тарілку для подачі ставимо кулінарне кільце. Із двох третин картоплі формуємо перший шар салату. Змащуємо шаром майонезу. Наступним викладаємо шар нарізаного філе оселедця, а на нього — знову майонез. Кладемо шар подрібненої зеленої цибулі. Змащуємо майонезом. Наступним кладемо натертий на грубій терці плавлений сир і натерті мариновані огірки. Відварені яйця чистимо від шкаралупи і натираємо. Кладемо шар яєць та змащуємо майонезом. Наверх кладемо картоплю. Відправляємо салат у холодильник настоятися приблизно на 3-4 години.

Перед подачею зверху викладаємо подрібнений кріп та маринований горошок. Смак салату яскравий та свіжий. Також ми розповідали, як приготувати вдома м’ясний паштет.