Если гости на пороге, приготовьте этот рулет из лаваша: справитесь за считанные минуты (видео)

Лаваш с крабовыми палочками и сыром украсит любой праздник

В воздухе уже можно ощутить дух Рождества. Кое-кто уже начинает украшать дом, а кто-то составлять меню к новогоднему столу.

Кроме бутербродов с сельдью, лимоном и киви можно также приготовить вкусную закуску с лавашем и крабовыми палочками. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vitala_foodblog".

Как приготовить рулет из лаваша и рыбы

Ингредиенты:

тонкий лаваш – 1 шт.;

крабовые палочки – 1 пачка;

плавленые сырки – 2 шт.;

яйца – 2 шт.;

майонез – 2-3 ст. л.;

Способ приготовления:

1.Развернуть лаваш.

2.Смазать майонезом.

3.Натереть плавленый сыр.

4.Натереть крабовые палочки.

5.Сверху также натереть вареные яйца.

6. Свернуть рулет.

7. Нарезать на порционные кусочки.