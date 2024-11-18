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Если гости на пороге, приготовьте этот рулет из лаваша: справитесь за считанные минуты (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Вкусная, стильная, быстрая закуска на праздничный стол
Вкусная, стильная, быстрая закуска на праздничный стол. Фото 1000.menu

Лаваш с крабовыми палочками и сыром украсит любой праздник

В воздухе уже можно ощутить дух Рождества. Кое-кто уже начинает украшать дом, а кто-то составлять меню к новогоднему столу.

Кроме бутербродов с сельдью, лимоном и киви можно также приготовить вкусную закуску с лавашем и крабовыми палочками. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vitala_foodblog".

Как приготовить рулет из лаваша и рыбы

Ингредиенты:

  • тонкий лаваш – 1 шт.;
  • крабовые палочки – 1 пачка;
  • плавленые сырки – 2 шт.;
  • яйца – 2 шт.;
  • майонез – 2-3 ст. л.;

Способ приготовления:

1.Развернуть лаваш.

2.Смазать майонезом.

3.Натереть плавленый сыр.

4.Натереть крабовые палочки.

5.Сверху также натереть вареные яйца.

6. Свернуть рулет.

7. Нарезать на порционные кусочки.

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#Закуска #Лаваш #Риба