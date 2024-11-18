Если гости на пороге, приготовьте этот рулет из лаваша: справитесь за считанные минуты (видео)
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Лаваш с крабовыми палочками и сыром украсит любой праздник
В воздухе уже можно ощутить дух Рождества. Кое-кто уже начинает украшать дом, а кто-то составлять меню к новогоднему столу.
Кроме бутербродов с сельдью, лимоном и киви можно также приготовить вкусную закуску с лавашем и крабовыми палочками. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vitala_foodblog".
Как приготовить рулет из лаваша и рыбы
Ингредиенты:
- тонкий лаваш – 1 шт.;
- крабовые палочки – 1 пачка;
- плавленые сырки – 2 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- майонез – 2-3 ст. л.;
Способ приготовления:
1.Развернуть лаваш.
2.Смазать майонезом.
3.Натереть плавленый сыр.
4.Натереть крабовые палочки.
5.Сверху также натереть вареные яйца.
6. Свернуть рулет.
7. Нарезать на порционные кусочки.