На кожен день чи до святкового столу: як приготувати ситний та смачний салат з авокадо та м'яса (відео)

Любителі авокадо точно оцінять цей салат

Таким фруктом, як авокадо, нікого вже не здивуєш. Навпаки — цей продукт став буденним на українських столах, а готують з нього різноманітні страви: намазки, смузі, салати чи їдять просто так.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом салату з цим продуктом. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "gordynovskaya".

Як приготувати салат з телятиною та авокадо

Інгредієнти:

помідори черрі — 12 штук;

банка консервованої кукурудзи;

1 авокадо;

зелень (кінза, зелена цибуля);

сухарики (за бажанням);

кунжут (трохи підсмажити на сухій сковороді);

Для соусу:

соєвий соус;

оливкова олія;

лимон;

чайна ложка гірчиці;

Спосіб приготування:

1.Телятину відварити близько півтори години. Нарізати кубиками.

2.Додати нарізані чері.

3.Додати консервовану кукурудзу.

4.Авокадо нарізати кубиками, додати.

5.Зелень дрібно нарізати, додати до інших інгредієнтів.

6.Для приготування заправки потрібно змішати усі складові та заправити салат.

7.Також додати підсмажений на сухій сковороді кунжут.