На каждый день или на праздничный стол: как приготовить сытный и вкусный салат из авокадо и мяса (видео)

Любители авокадо точно оценят этот салат

Таким фруктом, как авокадо, уже никого не удивишь. Напротив, этот продукт стал обыденным на украинских столах, а готовят из него разнообразные блюда: намазки, смузи, салаты или едят просто так.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом салата с этим продуктом. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "gordynovskaya".

Как приготовить салат с телятиной и авокадо

Ингредиенты:

помидоры черри – 12 штук;

банка консервированной кукурузы;

1 авокадо;

зелень (кинза, зеленый лук);

сухарики (по желанию);

кунжут (немного поджарить на сухой сковороде);

Для соуса:

соевый соус;

оливковое масло;

лимон;

чайная ложка горчицы;

Способ приготовления:

1.Телятину отварить около полутора часов. Нарезать кубиками.

2.Добавить нарезанные черри.

3.Добавить консервированную кукурузу.

4.Авокадо нарезать кубиками, добавить.

5.Зелень мелко нарезать, добавить к другим ингредиентам.

6.Для приготовления заправки нужно смешать все составляющие и заправить салат.

7. Также добавить поджаренный на сухой сковороде кунжут.