На каждый день или на праздничный стол: как приготовить сытный и вкусный салат из авокадо и мяса (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Любители авокадо точно оценят этот салат
Таким фруктом, как авокадо, уже никого не удивишь. Напротив, этот продукт стал обыденным на украинских столах, а готовят из него разнообразные блюда: намазки, смузи, салаты или едят просто так.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом салата с этим продуктом. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "gordynovskaya".
Как приготовить салат с телятиной и авокадо
Ингредиенты:
- помидоры черри – 12 штук;
- банка консервированной кукурузы;
- 1 авокадо;
- зелень (кинза, зеленый лук);
- сухарики (по желанию);
- кунжут (немного поджарить на сухой сковороде);
Для соуса:
- соевый соус;
- оливковое масло;
- лимон;
- чайная ложка горчицы;
Способ приготовления:
1.Телятину отварить около полутора часов. Нарезать кубиками.
2.Добавить нарезанные черри.
3.Добавить консервированную кукурузу.
4.Авокадо нарезать кубиками, добавить.
5.Зелень мелко нарезать, добавить к другим ингредиентам.
6.Для приготовления заправки нужно смешать все составляющие и заправить салат.
7. Также добавить поджаренный на сухой сковороде кунжут.