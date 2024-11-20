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На каждый день или на праздничный стол: как приготовить сытный и вкусный салат из авокадо и мяса (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Полезный салат за считанные минуты
Полезный салат за считанные минуты. Фото lifehacker.ru

Любители авокадо точно оценят этот салат

Таким фруктом, как авокадо, уже никого не удивишь. Напротив, этот продукт стал обыденным на украинских столах, а готовят из него разнообразные блюда: намазки, смузи, салаты или едят просто так.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом салата с этим продуктом. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "gordynovskaya".

Как приготовить салат с телятиной и авокадо

Ингредиенты:

  • помидоры черри – 12 штук;
  • банка консервированной кукурузы;
  • 1 авокадо;
  • зелень (кинза, зеленый лук);
  • сухарики (по желанию);
  • кунжут (немного поджарить на сухой сковороде);

Для соуса:

  • соевый соус;
  • оливковое масло;
  • лимон;
  • чайная ложка горчицы;

Способ приготовления:

1.Телятину отварить около полутора часов. Нарезать кубиками.

2.Добавить нарезанные черри.

3.Добавить консервированную кукурузу.

4.Авокадо нарезать кубиками, добавить.

5.Зелень мелко нарезать, добавить к другим ингредиентам.

6.Для приготовления заправки нужно смешать все составляющие и заправить салат.

7. Также добавить поджаренный на сухой сковороде кунжут.

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#Салат #Авокадо #Готовим дома