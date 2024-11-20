Більше ніякої ковбаси з магазину: як приготувати її вдома значно смачніше та дешевше (відео)

Ідеальний варіант на бутерброди

Домашні закуски завжди будуть смачніші ніж ті, які ви можете купити в магазині — ви ж бо вклали в них свій час та зусилля. Ми розповідали, як приготувати апетитний домашній паштет. Тепер ділимось рецептом дуже смачної домашньої ковбаси.

Кулінарна блогерка alionakarpiuk розповіла, як вдома приготувати апетитну варену ковбасу. Ви точно будете знати, що в ній — лише якісні продукти, ви ж самі їх туди покладете.

Інгредієнти:

чверть куряча зі шкіркою — 1 кг

цибуля — 1 шт.

морква — 1 шт.

лавровий лист — 2 шт.

перець — 0.5 ч. л.

сіль — 1 ч. л.

буряковий сік — 30-50 мл

желатин — 27 г

вода

Спосіб приготування:

Цибулю та моркву промийте, почистіть від шкірки. Візьміть велику каструлю та викладіть туди куряче мʼясо, цибулю, моркву, лаврові листки, сіль та перець. Залийте водою та поставте на вогонь. Після закипання, зменште вогонь до мінімального та залишіть на дві години. Натріть на терці буряк, або перебийте його блендером — тоді ви зможете відділити буряковий сік. Окремо злийте бульйон, він нам ще знадобиться. Мʼясо відокремте від кісток. Додайте трохи солі, бульйону (150 мл) та буряковий сік. Перебийте занурювальним блендером до однорідності. Візьміть ще 100 мл бульйону та додайте до нього желатин. Ретельно перемішайте та залиште на 5-10 хвилин. Потім розтопіть його у мікрохвильовій печі. Розтоплений желатин додайте до мʼясної маси та ще раз перебийте блендером. Беремо чисту порожню пластикову пляшку та зрізаємо з неї частину, щоб було зручно наповнювати. Наповнюємо форму мʼясною начинкою та відправляємо в холодильник на 3-4 години.

Після цього залишиться лише розрізати пляшку ножицями та дістати ковбасу. Це дуже смачно, ідеально до бутербродів чи салатів. Також ми ділились рецептом ситної м’ясної намазки на хліб.