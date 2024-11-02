Замість магазинної ковбаси приготуйте цю смакоту: така баночка повинна бути в кожному холодильнику (відео)
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Таку закуску точно варто приготувати
М’ясні закуски, які готуються в домашніх умовах — це чудова нагода смачно перекусити. Ми ділились рецептом дуже смачної м’ясної намазки на хлібчик. Тепер розповідаємо, як приготувати вдома апетитний курячий паштет.
Це дуже смачний та простий варіант м‘ясної закуски з курятини. Рецептом у своєму інстаграм-акаунті поділилась кулінарна блогерка під ніком danilchenko_77.
Інгредієнти:
- 2 кг м’яса
- морква — 1 кг
- цибуля — 1 кг
- вершкове масло — 100 г
- спеції
- олія
Спосіб приготування:
- Курку потрібно відварити до готовності. Коли курятина охолоне, слід зняти м‘ясо з кісточок.
- Овочі чистимо від шкірки. Цибулю та моркву потрібно нарізати та обсмажити на олії до золотавого кольору.
- М’ясо та овочі потрібно пропустити через м’ясорубку. В отриману м’ясну масу додати спеції та м‘яке вершкове масло та дуже ретельно вимішати.
- Майбутній паштет потрібно розкласти по чистих та сухих баночках. Закрутити кришками за технологією.
- Готувати паштет слід в автоклаві 15 хв при температурі 105 градусів. Інший варіант — стерилізувати заготівлю в духовці 15-20 хвилин.
Такий паштет чудово зберігається протягом тривалого часу. Також ми ділились рецептом смачної та ситної намазки на бутерброди.