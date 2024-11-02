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Замість магазинної ковбаси приготуйте цю смакоту: така баночка повинна бути в кожному холодильнику (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Дуже смачний домашній паштет
Дуже смачний домашній паштет. Фото shuba.life

Таку закуску точно варто приготувати

М’ясні закуски, які готуються в домашніх умовах — це чудова нагода смачно перекусити. Ми ділились рецептом дуже смачної м’ясної намазки на хлібчик. Тепер розповідаємо, як приготувати вдома апетитний курячий паштет.

Це дуже смачний та простий варіант м‘ясної закуски з курятини. Рецептом у своєму інстаграм-акаунті поділилась кулінарна блогерка під ніком danilchenko_77.

Інгредієнти:

  • 2 кг м’яса
  • морква — 1 кг
  • цибуля — 1 кг
  • вершкове масло — 100 г
  • спеції
  • олія

Спосіб приготування:

  1. Курку потрібно відварити до готовності. Коли курятина охолоне, слід зняти м‘ясо з кісточок.
  2. Овочі чистимо від шкірки. Цибулю та моркву потрібно нарізати та обсмажити на олії до золотавого кольору.
  3. М’ясо та овочі потрібно пропустити через м’ясорубку. В отриману м’ясну масу додати спеції та м‘яке вершкове масло та дуже ретельно вимішати.
  4. Майбутній паштет потрібно розкласти по чистих та сухих баночках. Закрутити кришками за технологією.
  5. Готувати паштет слід в автоклаві 15 хв при температурі 105 градусів. Інший варіант — стерилізувати заготівлю в духовці 15-20 хвилин.

Такий паштет чудово зберігається протягом тривалого часу. Також ми ділились рецептом смачної та ситної намазки на бутерброди.

Теги:
#Рецепт #М'ясо #Курятина #Паштет