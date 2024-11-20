Больше никакой колбасы из магазина: как приготовить ее дома гораздо вкуснее и дешевле (видео)
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Идеальный вариант на бутерброды
Домашние закуски всегда будут вкуснее тех, которые вы можете купить в магазине — вы ведь вложили в них свое время и усилия. Мы рассказывали, как приготовить аппетитный домашний паштет. Теперь делимся рецептом вкуснейшей домашней колбасы.
Кулинарная блоггерша alionakarpiuk рассказала, как дома приготовить аппетитную вареную колбасу. Вы точно будете знать, что в ней только качественные продукты, вы же сами их туда положите.
Ингредиенты:
- четверть куриная с кожурой — 1 кг
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- лавровый лист – 2 шт.
- перец – 0.5 ч. л.
- соль – 1 ч. л.
- свекольный сок — 30-50 мл
- желатин — 27 г
- вода
Способ приготовления:
- Лук и морковь промойте, очистите от кожуры. Возьмите большую кастрюлю и выложите туда куриное мясо, лук, морковь, лавровые листья, соль и перец.
- Залейте водой и поставьте в огонь. После закипания, убавьте огонь до минимального и оставьте на два часа.
- Натрите на терке свеклу или перебейте ее блендером – тогда вы сможете отделить свекольный сок. Отдельно слейте бульон, он нам еще понадобится.
- Мясо отделить от костей. Добавьте немного соли, бульона (150 мл) и свекольный сок. Перебейте погружным блендером до однородности. Возьмите еще 100 мл бульона и добавьте к нему желатин. Тщательно перемешайте и оставьте на 5-10 минут. Затем растопите его в микроволновке.
- Растопленный желатин добавьте в мясную массу и еще раз перебейте блендером. Берем чистую пустую пластиковую бутылку и срезаем с нее часть, чтобы удобно было наполнять. Наполняем форму мясной начинкой и отправляем в холодильник на 3-4 часа.
После этого останется только разрезать бутылку ножницами и достать колбасу. Это очень вкусно, идеально для бутербродов или салатов. Также мы делились рецептом сытной мясной намазки на хлеб.