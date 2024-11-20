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Больше никакой колбасы из магазина: как приготовить ее дома гораздо вкуснее и дешевле (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Домашняя вареная колбаса
Домашняя вареная колбаса. Фото 1000.menu

Идеальный вариант на бутерброды

Домашние закуски всегда будут вкуснее тех, которые вы можете купить в магазине — вы ведь вложили в них свое время и усилия. Мы рассказывали, как приготовить аппетитный домашний паштет. Теперь делимся рецептом вкуснейшей домашней колбасы.

Кулинарная блоггерша alionakarpiuk рассказала, как дома приготовить аппетитную вареную колбасу. Вы точно будете знать, что в ней только качественные продукты, вы же сами их туда положите.

Ингредиенты:

  • четверть куриная с кожурой — 1 кг
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • лавровый лист – 2 шт.
  • перец – 0.5 ч. л.
  • соль – 1 ч. л.
  • свекольный сок — 30-50 мл
  • желатин — 27 г
  • вода

Способ приготовления:

  1. Лук и морковь промойте, очистите от кожуры. Возьмите большую кастрюлю и выложите туда куриное мясо, лук, морковь, лавровые листья, соль и перец.
  2. Залейте водой и поставьте в огонь. После закипания, убавьте огонь до минимального и оставьте на два часа.
  3. Натрите на терке свеклу или перебейте ее блендером – тогда вы сможете отделить свекольный сок. Отдельно слейте бульон, он нам еще понадобится.
  4. Мясо отделить от костей. Добавьте немного соли, бульона (150 мл) и свекольный сок. Перебейте погружным блендером до однородности. Возьмите еще 100 мл бульона и добавьте к нему желатин. Тщательно перемешайте и оставьте на 5-10 минут. Затем растопите его в микроволновке.
  5. Растопленный желатин добавьте в мясную массу и еще раз перебейте блендером. Берем чистую пустую пластиковую бутылку и срезаем с нее часть, чтобы удобно было наполнять. Наполняем форму мясной начинкой и отправляем в холодильник на 3-4 часа.

После этого останется только разрезать бутылку ножницами и достать колбасу. Это очень вкусно, идеально для бутербродов или салатов. Также мы делились рецептом сытной мясной намазки на хлеб.

Теги:
#Рецепт #Курятина #Колбаса #Закуска