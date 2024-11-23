Чудово зігріє під час вимкнень світла: рецепт смачного карамельно-кавового лікеру

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Алкогольні напої часто стають невіддільною частиною святкового столу в багатьох родинах. Їх можна як придбати в магазині, так і приготувати власноруч, регулюючи смак за своїми уподобаннями.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом карамельно-кавового лікеру, зробивши його смачнішим за магазинні аналоги. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "my_happyfood".

Як приготувати карамельно-кавовий лікер

Інгредієнти:

згущене молоко варене – 200 г;

спирт – 250 мл;

вода – 500 мл;

свіжомелена кава – 4 ч. л.;

Спосіб приготування:

1. У 150 мл води заварити міцну каву та процідити.

2. З’єднати 100 мл води та варене, згущене молоко.

3. Нагріти суміш до кипіння, помішуючи. Згущене молоко має повністю розчинитись.

4. Карамельну суміш з’єднати із процідженою кавою.

5. Розвести спирт водою у пропорції 1:1.

6. Додати алкогольну основу до кавово-карамельного сиропу та ретельно перемішати.

7. Розлити по пляшках і закоркувати. Зберігати в холодильнику.