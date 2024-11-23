Прекрасно согреет во время отключений света: рецепт вкусного карамельно-кофейного ликера
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Алкогольные напитки часто становятся неотъемлемой частью праздничного стола во многих семьях. Их можно как приобрести в магазине, так и приготовить собственноручно, регулируя вкус по своим предпочтениям.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом карамельно-кофейного ликера, сделав его вкуснее магазинных аналогов. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "my_happyfood".
Как приготовить карамельно-кофейный ликер
Ингредиенты:
- сгущенное молоко вареное – 200 г;
- спирт – 250 мл;
- вода – 500 мл;
- свежемолотый кофе – 4 ч. л.;
Способ приготовления:
1. В 150 мл воды заварить крепкий кофе и процедить.
2. Соединить 100 мл воды и вареную сгущенку.
3. Нагреть смесь до кипения, помешивая. Сгущенка должна полностью раствориться.
4. Карамельную смесь соединить с процеженным кофе.
5. Развести спирт водой в пропорции 1:1.
6. Добавить алкогольную основу в кофейно-карамельный сироп и тщательно перемешать.
7. Разлить по бутылкам и закупорить. Хранить в холодильнике.