Прекрасно согреет во время отключений света: рецепт вкусного карамельно-кофейного ликера

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Алкогольные напитки часто становятся неотъемлемой частью праздничного стола во многих семьях. Их можно как приобрести в магазине, так и приготовить собственноручно, регулируя вкус по своим предпочтениям.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом карамельно-кофейного ликера, сделав его вкуснее магазинных аналогов. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "my_happyfood".

Как приготовить карамельно-кофейный ликер

Ингредиенты:

сгущенное молоко вареное – 200 г;

спирт – 250 мл;

вода – 500 мл;

свежемолотый кофе – 4 ч. л.;

Способ приготовления:

1. В 150 мл воды заварить крепкий кофе и процедить.

2. Соединить 100 мл воды и вареную сгущенку.

3. Нагреть смесь до кипения, помешивая. Сгущенка должна полностью раствориться.

4. Карамельную смесь соединить с процеженным кофе.

5. Развести спирт водой в пропорции 1:1.

6. Добавить алкогольную основу в кофейно-карамельный сироп и тщательно перемешать.

7. Разлить по бутылкам и закупорить. Хранить в холодильнике.