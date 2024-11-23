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Прекрасно согреет во время отключений света: рецепт вкусного карамельно-кофейного ликера

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Вкусный ароматный напиток
Вкусный ароматный напиток. Фото ru.freepik.com

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Алкогольные напитки часто становятся неотъемлемой частью праздничного стола во многих семьях. Их можно как приобрести в магазине, так и приготовить собственноручно, регулируя вкус по своим предпочтениям.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом карамельно-кофейного ликера, сделав его вкуснее магазинных аналогов. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "my_happyfood".

Как приготовить карамельно-кофейный ликер

Ингредиенты:

  • сгущенное молоко вареное – 200 г;
  • спирт – 250 мл;
  • вода – 500 мл;
  • свежемолотый кофе – 4 ч. л.;

Способ приготовления:

1. В 150 мл воды заварить крепкий кофе и процедить.

2. Соединить 100 мл воды и вареную сгущенку.

3. Нагреть смесь до кипения, помешивая. Сгущенка должна полностью раствориться.

4. Карамельную смесь соединить с процеженным кофе.

5. Развести спирт водой в пропорции 1:1.

6. Добавить алкогольную основу в кофейно-карамельный сироп и тщательно перемешать.

7. Разлить по бутылкам и закупорить. Хранить в холодильнике.

Теги:
#Алкоголь #Ликер #Готовим дома #Кава