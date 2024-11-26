Впораєтеся за 15 хвилин: цей млинець з сиром можна приготувати на сніданок або перекус (відео)

Приготуєте на раз-два

На сніданок можна приготувати безліч смачних страв. Хтось любить їсти вівсянку з фруктами чи гранолу, інші надають перевагу омлетам або гарячим бутербродам.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом смачного млинця з сиром, який готується швидко, а виходить смачним та ситним. А опублікували його на Instagram-сторінці "fasting_marafon".

Як приготувати млинець з сиром

Інгредієнти:

сметана – 100 г;

борошно пшеничне – 100 г;

сулугуні – 80 г;

сіль, сода;

олія – 2 г;

масло вершкове – 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

1.Змішати сметану, соду і сіль.

2.Поступово додати борошно, замішати тісто.

3.Залишити на 20 хвилин за кімнатної температури.

4.Намастити тісто вершковим маслом, розкотити між двома шарами пергаменту.

5.Зняти верхній шар пергаменту, викласти тертий сир, скріпити краї.

6.Перевернути, розкотити.

7.Обсмажити млинець на сковорідці з обох боків до золотистості.