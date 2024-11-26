Справитесь за 15 минут: этот блинчик с сыром можно приготовить на завтрак или перекус (видео)

Приготовите на раз-два

На завтрак можно приготовить множество вкусных блюд. Кто-то любит есть овсянку с фруктами или гранолу, другие предпочитают омлеты или горячие бутерброды.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом вкусного блинчика с сыром, который готовится быстро, а получается вкусным и сытным.

Как приготовить блинчик с сыром

Ингредиенты:

сметана – 100 г;

мука пшеничная – 100 г;

сулугуни – 80 г;

соль, сода;

масло – 2 г;

масло сливочное – 1 ч. л.;

Способ приготовления:

1.Смешать сметану, соду и соль.

2.Постепенно добавить муку, замешать тесто.

3. Оставить на 20 минут при комнатной температуре.

4.Намазать тесто сливочным маслом, раскатать между двумя слоями пергамента.

5.Снять верхний слой пергамента, выложить тертый сыр, скрепить края.

6.Перевернуть, раскатать.

7.Обжарить блинчик на сковороде с обеих сторон до золотистости.