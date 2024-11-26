Іще один рецепт смачної скумбрії: від риби під цим маринадом залишаться лише кісточки (відео)
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Цей рецепт стане вашим улюбленим
Скумбрія має велику популярність на українському ринку завдяки своїм смаковим якостям, доступній ціні та користі для здоров’я.
Способів її приготування існує чимало: її можна маринувати, консервувати чи запікати. Сьогодні ми пропонуємо вам рецепт запеченої скумбрії, яку попередньо замаринували в апетитному маринаді. Цим рецептом поділилися на Instagram-сторінці "_marina_frolova.".
Як смачно запекти скумбрію
Інгредієнти:
- картопля – 600 г;
- цибуля;
- приправа до картоплі;
Соус:
- майонез або сметана – 100 г;
- зерниста гірчиця – 1 ст. л.;
- мед – 1 ст. л.;
- олія – 2 ст. л. ;
- сіль, перець за смаком;
Спосіб приготування:
1.Рибу нарізати на філе, зверху зробити надрізи, посолити, поперчити.
2.Змішати все для соусу, змастити рибу.
3.Картоплю відварити, викласти на дно форми.
4.Зверху викласти рибу, цибулю, і вилити залишки соусу.
5.Запікати рибу в духовці за температури 200 градусів 20 хвилин.