Іще один рецепт смачної скумбрії: від риби під цим маринадом залишаться лише кісточки (відео)

Цей рецепт стане вашим улюбленим

Скумбрія має велику популярність на українському ринку завдяки своїм смаковим якостям, доступній ціні та користі для здоров’я.

Способів її приготування існує чимало: її можна маринувати, консервувати чи запікати. Сьогодні ми пропонуємо вам рецепт запеченої скумбрії, яку попередньо замаринували в апетитному маринаді. Цим рецептом поділилися на Instagram-сторінці "_marina_frolova.".

Як смачно запекти скумбрію

Інгредієнти:

картопля – 600 г;

цибуля;

приправа до картоплі;

Соус:

майонез або сметана – 100 г;

зерниста гірчиця – 1 ст. л.;

мед – 1 ст. л.;

олія – 2 ст. л. ;

сіль, перець за смаком;

Спосіб приготування:

1.Рибу нарізати на філе, зверху зробити надрізи, посолити, поперчити.

2.Змішати все для соусу, змастити рибу.

3.Картоплю відварити, викласти на дно форми.

4.Зверху викласти рибу, цибулю, і вилити залишки соусу.

5.Запікати рибу в духовці за температури 200 градусів 20 хвилин.