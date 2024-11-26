Еще один рецепт вкусной скумбрии: от рыбы под этим маринадом останутся только косточки (видео)
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Этот рецепт станет вашим любимым
Скумбрия пользуется большой популярностью на украинском рынке благодаря своим вкусовым качествам, доступной цене и пользе для здоровья.
Способов ее приготовления существует немало: ее можно мариновать, консервировать или запекать. Сегодня мы предлагаем вам рецепт запеченной скумбрии, предварительно замаринованной в аппетитном маринаде. Этим рецептом поделились на Instagram-странице "_marina_frolova.".
Как вкусно запечь скумбрию
Ингредиенты:
- картофель – 600 г;
- лук;
- приправа к картофелю;
Соус:
- майонез или сметана – 100 г;
- зернистая горчица – 1 ст. л.;
- мед – 1 ст. л.;
- растительное масло – 2 ст. л. ;
- соль, перец по вкусу;
Способ приготовления:
1.Рыбу нарезать на филе, сверху сделать надрезы, посолить, поперчить.
2.Смешать все для соуса, смазать рыбу.
3.Картофель отварить, выложить на дно формы.
4.Сверху выложить рыбу, лук и вылить остатки соуса.
5. Запекать рыбу в духовке при температуре 200 градусов 20 минут.