Еще один рецепт вкусной скумбрии: от рыбы под этим маринадом останутся только косточки (видео)

Этот рецепт станет вашим любимым

Скумбрия пользуется большой популярностью на украинском рынке благодаря своим вкусовым качествам, доступной цене и пользе для здоровья.

Способов ее приготовления существует немало: ее можно мариновать, консервировать или запекать. Сегодня мы предлагаем вам рецепт запеченной скумбрии, предварительно замаринованной в аппетитном маринаде. Этим рецептом поделились на Instagram-странице "_marina_frolova.".

Как вкусно запечь скумбрию

Ингредиенты:

картофель – 600 г;

лук;

приправа к картофелю;

Соус:

майонез или сметана – 100 г;

зернистая горчица – 1 ст. л.;

мед – 1 ст. л.;

растительное масло – 2 ст. л. ;

соль, перец по вкусу;

Способ приготовления:

1.Рыбу нарезать на филе, сверху сделать надрезы, посолить, поперчить.

2.Смешать все для соуса, смазать рыбу.

3.Картофель отварить, выложить на дно формы.

4.Сверху выложить рыбу, лук и вылить остатки соуса.

5. Запекать рыбу в духовке при температуре 200 градусов 20 минут.