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Еще один рецепт вкусной скумбрии: от рыбы под этим маринадом останутся только косточки (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Вкусная и ароматная рыбка
Вкусная и ароматная рыбка. Фото 1000.menu

Этот рецепт станет вашим любимым

Скумбрия пользуется большой популярностью на украинском рынке благодаря своим вкусовым качествам, доступной цене и пользе для здоровья.

Способов ее приготовления существует немало: ее можно мариновать, консервировать или запекать. Сегодня мы предлагаем вам рецепт запеченной скумбрии, предварительно замаринованной в аппетитном маринаде. Этим рецептом поделились на Instagram-странице "_marina_frolova.".

Как вкусно запечь скумбрию

Ингредиенты:

  • картофель – 600 г;
  • лук;
  • приправа к картофелю;

Соус:

  • майонез или сметана – 100 г;
  • зернистая горчица – 1 ст. л.;
  • мед – 1 ст. л.;
  • растительное масло – 2 ст. л. ;
  • соль, перец по вкусу;

Способ приготовления:

1.Рыбу нарезать на филе, сверху сделать надрезы, посолить, поперчить.

2.Смешать все для соуса, смазать рыбу.

3.Картофель отварить, выложить на дно формы.

4.Сверху выложить рыбу, лук и вылить остатки соуса.

5. Запекать рыбу в духовке при температуре 200 градусов 20 минут.

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#Скумбрия #Готовим дома #Картопля