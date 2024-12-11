Можна подати навіть до святкового столу: рецепт закуски зі скумбрії у лаваші (відео)

Ситна закуска зі скумбрією

Скумбрія є досить поширеною рибою на українському ринку. Вона смачна, бюджетна, корисна та легко готується.

Цю рибку господині маринують, запікають чи тушкують у томатному соусі. А сьогодні ми хочемо поділитися рецептом смачної закуски зі скумбрією, який опублікували на Instagram-сторінці "katarina_movchan".

Як приготувати закуску зі скумбрії у лаваші

Інгредієнти:

1 скумбрія;

1 лаваш;

2 середні помідори;

1 велика цибуля або 2 маленьких ;

2 ст.л соку лимона;

1 ч.л гірчиці;

2 ст.л олії;

2 ст.л соєвого соусу;

сушений орегано за смаком;

Спосіб приготування:

1.Скумбрію розділити, видалити кістки з філе.

2.Змішати олію, соєвий соус, сік лимона та гірчицю.

3.Половиною маринаду помазати рибу, посипати орегано і залишити на 10 хвилин.

4.На розігрітій сухій сковороді обсмажити скумбрію з обох боків по 5-7 хвилин.

5.Лаваш розрізати на дві частини та змастити другою половиною маринаду.

6.На край лаваша викласти порізаний помідор та цибулю, далі скумбрію.

7.Обсмажити рибу в лаваші на сухій сковороді або грилі до золотистості.