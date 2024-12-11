Можна подати навіть до святкового столу: рецепт закуски зі скумбрії у лаваші (відео)
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Ситна закуска зі скумбрією
Скумбрія є досить поширеною рибою на українському ринку. Вона смачна, бюджетна, корисна та легко готується.
Цю рибку господині маринують, запікають чи тушкують у томатному соусі. А сьогодні ми хочемо поділитися рецептом смачної закуски зі скумбрією, який опублікували на Instagram-сторінці "katarina_movchan".
Як приготувати закуску зі скумбрії у лаваші
Інгредієнти:
- 1 скумбрія;
- 1 лаваш;
- 2 середні помідори;
- 1 велика цибуля або 2 маленьких ;
- 2 ст.л соку лимона;
- 1 ч.л гірчиці;
- 2 ст.л олії;
- 2 ст.л соєвого соусу;
- сушений орегано за смаком;
Спосіб приготування:
1.Скумбрію розділити, видалити кістки з філе.
2.Змішати олію, соєвий соус, сік лимона та гірчицю.
3.Половиною маринаду помазати рибу, посипати орегано і залишити на 10 хвилин.
4.На розігрітій сухій сковороді обсмажити скумбрію з обох боків по 5-7 хвилин.
5.Лаваш розрізати на дві частини та змастити другою половиною маринаду.
6.На край лаваша викласти порізаний помідор та цибулю, далі скумбрію.
7.Обсмажити рибу в лаваші на сухій сковороді або грилі до золотистості.