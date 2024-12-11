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Можно подать даже к праздничному столу: рецепт закуски из скумбрии в лаваше (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Готовится легко и просто
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Сытная закуска со скумбрией

Скумбрия довольно распространенная рыба на украинском рынке. Она вкусна, бюджетна, полезна и легко готовится.

Эту рыбку хозяйки маринуют, запекают или тушат в томатном соусе. А сегодня мы хотим поделиться рецептом вкусной закуски со скумбрией, опубликованной на Instagram-странице "katarina_movchan".

Как приготовить закуску из скумбрии в лаваше

Ингредиенты:

  • 1 скумбрия;
  • 1 лаваш;
  • 2 средних помидора;
  • 1 большой лук или 2 маленьких;
  • 2 ст.л сока лимона;
  • 1 ч.л горчицы;
  • 2 ст.л растительного масла;
  • 2 ст.л соевого соуса;
  • сушеный орегано по вкусу;

Способ приготовления:

1.Скумбрию разделить, удалить кости из филе.

2.Смешать масло, соевый соус, сок лимона и горчицу.

3.Половиной маринада помазать рыбу, посыпать орегано и оставить на 10 минут.

4.На разогретой сухой сковороде обжарить скумбрию с обеих сторон по 5-7 минут.

5. Лаваш разрезать на две части и смазать второй половиной маринада.

6.На край лаваша выложить порезанный помидор и лук, далее скумбрию.

7.Обжарить рыбу в лаваше на сухой сковороде или гриле до золотистости.

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#Закуска #Скумбрия #Готовим дома