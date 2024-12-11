Можно подать даже к праздничному столу: рецепт закуски из скумбрии в лаваше (видео)

Сытная закуска со скумбрией

Скумбрия довольно распространенная рыба на украинском рынке. Она вкусна, бюджетна, полезна и легко готовится.

Эту рыбку хозяйки маринуют, запекают или тушат в томатном соусе. А сегодня мы хотим поделиться рецептом вкусной закуски со скумбрией, опубликованной на Instagram-странице "katarina_movchan".

Как приготовить закуску из скумбрии в лаваше

Ингредиенты:

1 скумбрия;

1 лаваш;

2 средних помидора;

1 большой лук или 2 маленьких;

2 ст.л сока лимона;

1 ч.л горчицы;

2 ст.л растительного масла;

2 ст.л соевого соуса;

сушеный орегано по вкусу;

Способ приготовления:

1.Скумбрию разделить, удалить кости из филе.

2.Смешать масло, соевый соус, сок лимона и горчицу.

3.Половиной маринада помазать рыбу, посыпать орегано и оставить на 10 минут.

4.На разогретой сухой сковороде обжарить скумбрию с обеих сторон по 5-7 минут.

5. Лаваш разрезать на две части и смазать второй половиной маринада.

6.На край лаваша выложить порезанный помидор и лук, далее скумбрию.

7.Обжарить рыбу в лаваше на сухой сковороде или гриле до золотистости.