Можно подать даже к праздничному столу: рецепт закуски из скумбрии в лаваше (видео)
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Сытная закуска со скумбрией
Скумбрия довольно распространенная рыба на украинском рынке. Она вкусна, бюджетна, полезна и легко готовится.
Эту рыбку хозяйки маринуют, запекают или тушат в томатном соусе. А сегодня мы хотим поделиться рецептом вкусной закуски со скумбрией, опубликованной на Instagram-странице "katarina_movchan".
Как приготовить закуску из скумбрии в лаваше
Ингредиенты:
- 1 скумбрия;
- 1 лаваш;
- 2 средних помидора;
- 1 большой лук или 2 маленьких;
- 2 ст.л сока лимона;
- 1 ч.л горчицы;
- 2 ст.л растительного масла;
- 2 ст.л соевого соуса;
- сушеный орегано по вкусу;
Способ приготовления:
1.Скумбрию разделить, удалить кости из филе.
2.Смешать масло, соевый соус, сок лимона и горчицу.
3.Половиной маринада помазать рыбу, посыпать орегано и оставить на 10 минут.
4.На разогретой сухой сковороде обжарить скумбрию с обеих сторон по 5-7 минут.
5. Лаваш разрезать на две части и смазать второй половиной маринада.
6.На край лаваша выложить порезанный помидор и лук, далее скумбрию.
7.Обжарить рыбу в лаваше на сухой сковороде или гриле до золотистости.