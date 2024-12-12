Нарізали, змішали — і в духовку: рецепт лінивого м'ясного пирога (відео)
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Пиріг виходить апетитним та пухким
Ситний м'ясний пиріг можна приготувати не лише як доповнення до ароматного супу — це може бути ситною та смачною вечерею. А якщо страва готується легко та просто — ціни рецепта немає!
Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати м'ясний пиріг на сметані. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "hot_spicyua".
Як приготувати м'ясний пиріг
Інгредієнти для тіста:
- сметана – 260 мл;
- яйця – 3 шт.;
- олія – 1 ст. л.;
- сода – 1 ч. л. соди;
- сіль – 1/2 ч. л. солі;
- борошно – 6 ст. л.;
Інгредієнти для начинки:
- фарш –– 200 г;
- шампіньйони – 4 шт.;
- зелена цибуля та кріп – за смаком;
- сир чеддер – 60 г;
- сир моцарела – 50 г;
- сіль;
Спосіб приготування:
1.Змішати всі інгредієнти для тіста, залишити його постояти на 15 хвилин.
2.Змастити форму вершковим маслом.
3.Викласти тісто у форму.
4.Зверху додати начинку.
5.Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 55 хвилин.