Нарізали, змішали — і в духовку: рецепт лінивого м'ясного пирога (відео)

Пиріг виходить апетитним та пухким

Ситний м'ясний пиріг можна приготувати не лише як доповнення до ароматного супу — це може бути ситною та смачною вечерею. А якщо страва готується легко та просто — ціни рецепта немає!

Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати м'ясний пиріг на сметані. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "hot_spicyua".

Як приготувати м'ясний пиріг

Інгредієнти для тіста:

сметана – 260 мл;

яйця – 3 шт.;

олія – 1 ст. л.;

сода – 1 ч. л. соди;

сіль – 1/2 ч. л. солі;

борошно – 6 ст. л.;

Інгредієнти для начинки:

фарш –– 200 г;

шампіньйони – 4 шт.;

зелена цибуля та кріп – за смаком;

сир чеддер – 60 г;

сир моцарела – 50 г;

сіль;

Спосіб приготування:

1.Змішати всі інгредієнти для тіста, залишити його постояти на 15 хвилин.

2.Змастити форму вершковим маслом.

3.Викласти тісто у форму.

4.Зверху додати начинку.

5.Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 55 хвилин.