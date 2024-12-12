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Нарізали, змішали — і в духовку: рецепт лінивого м'ясного пирога (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
На вечерю чи для перекусу
На вечерю чи для перекусу. Фото 1000.menu

Пиріг виходить апетитним та пухким

Ситний м'ясний пиріг можна приготувати не лише як доповнення до ароматного супу — це може бути ситною та смачною вечерею. А якщо страва готується легко та просто — ціни рецепта немає!

Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати м'ясний пиріг на сметані. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "hot_spicyua".

Як приготувати м'ясний пиріг

Інгредієнти для тіста:

  • сметана – 260 мл;
  • яйця – 3 шт.;
  • олія – 1 ст. л.;
  • сода – 1 ч. л. соди;
  • сіль – 1/2 ч. л. солі;
  • борошно – 6 ст. л.;

Інгредієнти для начинки:

  • фарш –– 200 г;
  • шампіньйони – 4 шт.;
  • зелена цибуля та кріп – за смаком;
  • сир чеддер – 60 г;
  • сир моцарела – 50 г;
  • сіль;

Спосіб приготування:

1.Змішати всі інгредієнти для тіста, залишити його постояти на 15 хвилин.

2.Змастити форму вершковим маслом.

3.Викласти тісто у форму.

4.Зверху додати начинку.

5.Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 55 хвилин.

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#М'ясо #Готуємо вдома #Пиріг