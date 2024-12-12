Нарезали, смешали — и в духовку: рецепт ленивого мясного пирога (видео)

Пирог получается аппетитным и пышным

Сытный мясной пирог можно приготовить не только как дополнение к ароматному супу – это может быть сытным и вкусным ужином. А если блюдо готовится легко и просто – цены рецепту нет!

Сегодня мы хотим предложить приготовить мясной пирог на сметане. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "hot_spicyua".

Как приготовить мясной пирог

Ингредиенты для теста:

сметана – 260 мл;

яйца – 3 шт.;

масло – 1 ст. л.;

сода – 1 ч. л. соды;

соль – 1/2 ч. л. соли;

мука – 6 ст. л.;

Ингредиенты для начинки:

фарш – 200 г;

шампиньоны – 4 шт.;

зеленый лук и укроп – по вкусу;

сыр чеддер – 60 г;

сыр моцарелла – 50 г;

соль;

Способ приготовления:

1.Смешать все ингредиенты для теста, оставить его постоять на 15 минут.

2.Смазать форму сливочным маслом.

3. Выложить тесто в форму.

4.Сверху добавить начинку.

5. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 55 минут.