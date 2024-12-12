Нарезали, смешали — и в духовку: рецепт ленивого мясного пирога (видео)
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Пирог получается аппетитным и пышным
Сытный мясной пирог можно приготовить не только как дополнение к ароматному супу – это может быть сытным и вкусным ужином. А если блюдо готовится легко и просто – цены рецепту нет!
Сегодня мы хотим предложить приготовить мясной пирог на сметане. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "hot_spicyua".
Как приготовить мясной пирог
Ингредиенты для теста:
- сметана – 260 мл;
- яйца – 3 шт.;
- масло – 1 ст. л.;
- сода – 1 ч. л. соды;
- соль – 1/2 ч. л. соли;
- мука – 6 ст. л.;
Ингредиенты для начинки:
- фарш – 200 г;
- шампиньоны – 4 шт.;
- зеленый лук и укроп – по вкусу;
- сыр чеддер – 60 г;
- сыр моцарелла – 50 г;
- соль;
Способ приготовления:
1.Смешать все ингредиенты для теста, оставить его постоять на 15 минут.
2.Смазать форму сливочным маслом.
3. Выложить тесто в форму.
4.Сверху добавить начинку.
5. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 55 минут.