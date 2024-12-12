Укр

Нарезали, смешали — и в духовку: рецепт ленивого мясного пирога (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
На ужин или для перекуса
На ужин или для перекуса. Фото 1000.menu

Пирог получается аппетитным и пышным

Сытный мясной пирог можно приготовить не только как дополнение к ароматному супу – это может быть сытным и вкусным ужином. А если блюдо готовится легко и просто – цены рецепту нет!

Сегодня мы хотим предложить приготовить мясной пирог на сметане. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "hot_spicyua".

Как приготовить мясной пирог

Ингредиенты для теста:

  • сметана – 260 мл;
  • яйца – 3 шт.;
  • масло – 1 ст. л.;
  • сода – 1 ч. л. соды;
  • соль – 1/2 ч. л. соли;
  • мука – 6 ст. л.;

Ингредиенты для начинки:

  • фарш – 200 г;
  • шампиньоны – 4 шт.;
  • зеленый лук и укроп – по вкусу;
  • сыр чеддер – 60 г;
  • сыр моцарелла – 50 г;
  • соль;

Способ приготовления:

1.Смешать все ингредиенты для теста, оставить его постоять на 15 минут.

2.Смазать форму сливочным маслом.

3. Выложить тесто в форму.

4.Сверху добавить начинку.

5. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 55 минут.

Теги:
#Мясо #Готовим дома #Пиріг